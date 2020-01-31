Госдеп частично эвакуирует своих сотрудников из Китая

ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. Госдепартамент США разрешил частичную эвакуацию сотрудников посольства в Пекине и консульствах в КНР в связи с эпидемией коронавируса, сообщает издание Axios.
По данным издания, которое ссылается на представителя ведомства, уведомление о "санкционированном отъезде " распространяется на всех сотрудников в посольстве США в Пекине и генеральных консульствах в Чэнду, Гуанчжоу, Шанхае и Шэньяне, присутствие которых не является необходимым для работы этих представительств.
"По мере необходимости Госдепартамент будет пересматривать статус санкционированного выезда посольства США в Пекине и генеральных консульств в Китае", - сказал представитель госдепартамента, отметив, что ранее сотрудники консульства США в Ухане были обязаны покинуть город.
Ранее США эвакуировали из Уханя около 200 сотрудников консульства США, членов их семей и других американских граждан.
"Посольство США и генеральные консульства по всему Китаю будут продолжать оказывать консульские услуги, насколько позволят ресурсы", - отметил чиновник.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7711 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии.
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