Пик любви к Америке. Как советский "Макдоналдс" стал символом перемен

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Тридцать лет назад, 31 января 1990 года, в Москве открылся первый в Советском Союзе "Макдоналдс". Очередь растянулась на несколько километров. В перестройку этот американский ресторан быстрого питания воспринимался как символ грядущих перемен, лучшей жизни. Свобода с привкусом картошки фри сильно повлияла на советских людей.

Ни хлеба, ни зрелищ

В девяностом году СССР еще существовал, хотя и трещал по швам. Союзные республики требовали большей автономии и отказывались подчиняться Москве. Те, кто сохранял лояльность, в обмен просили увеличить поставки продуктов питания, а главное — зерна. Но в столице с продовольствием было туго.

Очереди за товарами выстраивались с самого утра и не кончались до позднего вечера. Но, даже простояв целый день, можно было уйти домой с пустыми руками. В магазинах — шаром покати, а те продукты, которые изредка "выбрасывали" на прилавки, едва ли удовлетворяли спрос.

Регионы, где традиционно выращивали пшеницу, отказывались везти ее в столицу: опасались, что в условиях дефицита зимой могут сами остаться без хлеба. Закупать зерно на Западе Советский Союз больше не мог. Мировые цены на нефть резко упали, валютные резервы страны сократились. Рыночные реформы, о которых заговорили в стране, не могли дать быстрого эффекта.

Единственным видимым результатом изменений стала возможность свободно торговать. На центральных улицах Москвы, в переходах метро, привокзальных площадях хаотично создавались точки продаж, люди торговали всем, чем могли. О походах в ресторан и не мечтали. Пообедать в столовой за два рубля считалось роскошью. Да и там выбор был небольшой.

© AP Photo / Rudi Blaha Открытие ресторана "Макдоналдс" в Москве. 31 января 1990 © AP Photo / Rudi Blaha Открытие ресторана "Макдоналдс" в Москве. 31 января 1990

"В начале девяностого года мы приехали в Москву из Бишкека. Ходить по выставкам и музеям не собирались. Сразу отправились в магазин, простояли весь день в очереди и единственное, что смогли купить, — морскую капусту. Кроме нее, на прилавках ничего не было", — поделилась с РИА Новости воспоминаниями Эльвира Галямова — в начале девяностых она жила в Киргизской ССР.

"Помню, как мама просила продавщицу найти хотя бы пару буханок хлеба и макароны, показывала на меня, первоклашку, мол, ребенка кормить нечем. В итоге из-под прилавка нам продали банку тушенки. Она была 1985 года выпуска, но это не смущало. Брали что давали", — рассказывает РИА Новости москвич Федор Селезнев. И таких историй множество.

Сложное экономическое положение усугубилось обострившейся политической борьбой между органами власти СССР, с одной стороны, и союзными республиками — с другой. Страна была в двух шагах от пропасти. Но, как вспоминают очевидцы, из-за повсеместной серости и унылости вокруг даже распад страны восприняли буднично, без эмоций.

© AP Photo / Rudi Blaha Женщина ест гамбургер в первом "Макдоналдсе" в Москве. 31 января 1990 © AP Photo / Rudi Blaha Женщина ест гамбургер в первом "Макдоналдсе" в Москве. 31 января 1990

Макдоналд — вразрез с коммунизмом

В новость об открытии "Макдоналдса" сначала не поверили. Хотя слухи о том, что в СССР вот-вот появится первый зарубежный ресторан быстрого питания, ходили давно.

Переговоры об открытии сети фастфуда в Москве велись с 1976 года — после Олимпийских игр, проходивших в Монреале. Бизнесмен Джордж Кохон, управлявший канадской сетью "Макдоналдс", предложил советской делегации открыть точки быстрого питания и в Москве в преддверии Олимпиады-80. Но согласование условий затянулось, и только через десять лет "Макдоналдс" смог договориться с "Мособщепитом" о совместном предприятии.

Но снова возникли проблемы. На этот раз технологические, связанные с едиными стандартами доставки и приготовления пищи. Канадцев это не остановило, советский рынок казался им слишком привлекательным. Они вложили миллионы долларов в строительство в Московской области производственного комплекса, поставлявшего полуфабрикаты в рестораны сети. Создать всю инфраструктуру удалось только к началу девяностого.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин На Пушкинской площади 31 января 1990 года открылся первый в Москве советско-канадский ресторан "Макдоналдс" — у входа тогда образовалась огромная очередь © РИА Новости / Юрий Абрамочкин На Пушкинской площади 31 января 1990 года открылся первый в Москве советско-канадский ресторан "Макдоналдс" — у входа тогда образовалась огромная очередь

Еще одна проблема, которой опасались создатели "Макдоналдса" в России — антизападная пропаганда. В том числе и по поводу ожирения среди американцев. Его объясняли чрезмерным потреблением гамбургеров и хот-догов. Создатели сети в Москве тревожились, что эти страхи перевесят.

Но на начало девяностых пришелся пик любви советских граждан к США. Распад социалистического лагеря сопровождался беспрецедентной тягой ко всему западному. В моде были американские джинсы, фильмы, сериалы. На Америку равнялись, в ней видели идеал свободы, демократии, продовольственного благополучия, ей хотели подражать.

Симпатии советских людей возникли не на пустом месте. Несмотря на экономические сложности, горбачевская перестройка привела к переоценке многих представлений. Самой популярной на телевидении стала программа "Взгляд", где ведущие открыто говорили о проблемах в стране. Песня Виктора Цоя "Мы ждем перемен!" символизировала усталость граждан от советского застоя.

На этом фоне "Макдоналдс" в Москве воспринимался как нечто большее, чем точка общепита. В общественном сознании он стал островком столь притягательного тогда, яркого западного мира.

© AP Photo / Rudi Blaha Посетители в первом "Макдоналдсе" в Москве. 31 января 1990 © AP Photo / Rudi Blaha Посетители в первом "Макдоналдсе" в Москве. 31 января 1990

"Заморские бутерброды на халяву"

"На улице был еще серый и расшатанный Союз. Унылый, с жестким дефицитом на все, с Компартией во главе, с загибающейся плановой экономикой и средними зарплатами по стране в 120 рублей. Но в воздухе и в головах людей витал тот самый пресловутый "ветер перемен", — вспоминает Константин Щербина. Тридцать лет назад он отстоял в той знаменитой очереди на Пушкинской площади.

В девяностом году Щербина учился в вузе и жил в общежитии. Он признается, что на открытие "Макдоналдса" пошел в надежде, что "заморские бутерброды будут раздавать на халяву". Возле ресторана был уже в шесть утра, но в очереди оказался только шестым.

"Первым был американец. Очередь он занял в три часа и подготовился основательно. Теплая, подбитая мехом куртка, походные утепленные ботинки, перчатки, на голове шапка, за спиной рюкзачок, из которого он периодически доставал термос с бутербродами, в ушах музыка, в зубах жвачка, на лице — улыбка. За американцем стояли еще пара человек, пришедшие за час до нас", — рассказывает Щербина.

Толпа стремительно росла. В восемь часов утра на Пушкинскую площадь стала подтягиваться милиция, чтобы выстроить коридор из железных заграждений. К моменту открытия собрались тысячи человек. У американца, который стоял первым, журналисты неустанно брали интервью.

"За несколько минут до открытия привезли автобус с детьми из детдома и в обход очереди провели ко входу. Они и стали первыми посетителями "Макдоналдса". И именно им и достались бесплатные гамбургеры и напитки", — вспоминает Константин.

Первый "Макдоналдс" все называли не иначе как рестораном: необычный интерьер, красно-желтые вывески, вежливые кассиры. Стоимость блюд тоже соответствовала уровню ресторана. "Бигмак" стоил три рубля 60 копеек, пол-литра напитков — 70 копеек, коктейль того же объема — 90 копеек. Самое дорогая позиция меню — "Филе-о-фиш" — четыре рубля 20 копеек. Тогда на один рубль можно было плотно поесть в столовой. А за пять рублей посидеть в ресторане. Так что цены в "Макдаке" были нехилыми", — восстанавливает картину тех дней Щербина.

Подозрительная вежливость

Первое время посетителей смущало, что персонал "Макдоналдса" подчеркнуто приветлив и никогда не грубит: может, эта "искусственная улыбка американцев" — часть западной пропаганды. В итоге менеджменту ресторана пришлось переучивать кассиров и раздатчиков еды. Им рекомендовали ограничиться "полуулыбкой".

"Для советского человека, привыкшего к манерам продавщиц в универсальных магазинах, это было в диковинку. В первые минуты после открытия угрюмых посетителей мы встречали радостными возгласами "ААА! Доброе утро!" Смущенные люди улыбались в ответ и на глазах добрели", — вспоминает Лана Алексина, в день открытия первого ресторана стоявшая на кассе.

"Макдоналдс" продавал особенное настроение, атмосферу праздника, которую ни одна советская столовая не могла обеспечить", — соглашается историк перестройки Эдуард Глезин.

© РИА Новости / Владимир Вяткин Очередь у входа в ресторан "Макдоналдс" на Пушкинской площади в Москве в день его открытия, 31 января 1990 года © РИА Новости / Владимир Вяткин Очередь у входа в ресторан "Макдоналдс" на Пушкинской площади в Москве в день его открытия, 31 января 1990 года

И работать тогда в "Макдоналдсе" было круто и доходно. "Если мой брат в аспирантуре получал 120 рублей, я зарабатывала от 240 до 400 рублей. Для девяностых годов это была приличная сумма", — поясняет Алексина.