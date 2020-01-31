Лучшие фото РИА Новости, январь 2020 года

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Конные состязания "Аламан улак" в Кара-Сууйском районе Киргизии. "Аламан улак" — одна из древних национальных игр. В ней используют тушу козла или теленка. Приз получает тот, кто схватит в середине круга тушу и бросит ее в намеченное место.