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Лучшие фото РИА Новости, январь 2020 года
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РИА Новости

Лучшие фото РИА Новости, январь 2020 года

11:00 31.01.2020 (обновлено: 11:44 31.01.2020)
3392
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
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Участницы конкурса красоты "Мисс Татарстан — 2020" в Казани.

Участницы конкурса красоты Мисс Татарстан-2020 в Казани
1 из 30

Участницы конкурса красоты "Мисс Татарстан — 2020" в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Занятие семейного клуба закаливания "Крепыш" на берегу Енисея в Красноярске.

Клуб зимнего плавания в Красноярске
2 из 30

Занятие семейного клуба закаливания "Крепыш" на берегу Енисея в Красноярске.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин перед встречей с правительством.

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед началом встречи с членами правительства РФ
3 из 30

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин перед встречей с правительством.

© РИА Новости / Екатерина Штукина
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

Девушки гадают в святки в казачьем поселке Черноречье Челябинской области.

Девушки во время святочных гаданий в казачьем поселке Черноречье Челябинской области
4 из 30

Девушки гадают в святки в казачьем поселке Черноречье Челябинской области.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Президент Польши Анджей Дуда и директор Государственного музея "Аушвиц-Биркенау" Петр Цивиньски участвуют в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Освенцима советской армией.

Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима
5 из 30

Президент Польши Анджей Дуда и директор Государственного музея "Аушвиц-Биркенау" Петр Цивиньски участвуют в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Освенцима советской армией.

© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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© РИА Новости / Александр Кряжев

Школьники на детской площадке в Новосибирске.

Дети на детской площадке в Новосибирске
6 из 30

Школьники на детской площадке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске.

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске
7 из 30

Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Бортпроводницы рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в новосибирском аэропорту Толмачево.

Бортпроводницы рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево
8 из 30

Бортпроводницы рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в новосибирском аэропорту Толмачево.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Джина Мун / Перейти в фотобанк

Участники международного флешмоба "В метро без штанов" в Нью-Йорке.

Участники международного флешмоба В метро без штанов в нью-йоркском метро
9 из 30

Участники международного флешмоба "В метро без штанов" в Нью-Йорке.

© РИА Новости / Джина Мун
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© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанк

Конные состязания "Аламан улак" в Кара-Сууйском районе Киргизии. "Аламан улак" — одна из древних национальных игр. В ней используют тушу козла или теленка. Приз получает тот, кто схватит в середине круга тушу и бросит ее в намеченное место.

Всадники во время национального состязания Аламан улаке в Кара-Сууйском районе Киргизии
10 из 30

Конные состязания "Аламан улак" в Кара-Сууйском районе Киргизии. "Аламан улак" — одна из древних национальных игр. В ней используют тушу козла или теленка. Приз получает тот, кто схватит в середине круга тушу и бросит ее в намеченное место.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Лунное затмение в небе над тайгой неподалеку от Красноярска в ночь с 10 на 11 января.

Лунное затмение в небе над сибирской тайгой неподалеку от Красноярска
11 из 30

Лунное затмение в небе над тайгой неподалеку от Красноярска в ночь с 10 на 11 января.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Девушки из группы поддержки во время матча 20-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020 между "Зенитом" и "Валенсией".

Девушки из группы поддержки во время матча Зенит – Валенсия 20-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020
12 из 30

Девушки из группы поддержки во время матча 20-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020 между "Зенитом" и "Валенсией".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Открытие выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в Москве.

Выставка Сальвадор Дали. Магическое искусство
13 из 30

Открытие выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Ездовые собаки породы сибирский хаски в мурманском туристическом парке "Северное сияние".

Ездовые собаки породы сибирский хаски в туристическом парке Северное сияние в Мурманской области
14 из 30

Ездовые собаки породы сибирский хаски в мурманском туристическом парке "Северное сияние".

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Крещенские купания на территории Измайловского кремля в Москве.

Верующие во время крещенских купаний на территории Измайловского Кремля в Москве
15 из 30

Крещенские купания на территории Измайловского кремля в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин наблюдает с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" за совместными учениями Северного и Черноморского флотов в Черном море.

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море с борта ракетного крейсера Маршал Устинов
16 из 30

Владимир Путин наблюдает с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" за совместными учениями Северного и Черноморского флотов в Черном море.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Туристы на пляже Epizode на острове Фокуок во Вьетнаме.

Туристы на пляже Epizode на острове Фокуоке во Вьетнаме
17 из 30

Туристы на пляже Epizode на острове Фокуок во Вьетнаме.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольным танцем на чемпионате Европы по фигурному катанию.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольной программой в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катанию
18 из 30

Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольным танцем на чемпионате Европы по фигурному катанию.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / www.kamazmaster.ru / Перейти в фотобанк

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" участвует в седьмом этапе ралли-марафона "Дакар-2020" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.

Экипаж спортивной команды КАМАЗ-мастер на ралли-марафоне Дакар
19 из 30

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" участвует в седьмом этапе ралли-марафона "Дакар-2020" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.

© РИА Новости / www.kamazmaster.ru
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Девушки во вьетнамской провинции Лао Сай.

Девушки в провинции Лао Сай во Вьетнаме
20 из 30

Девушки во вьетнамской провинции Лао Сай.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Военнослужащие мотострелкового соединения на занятиях по лыжной подготовке в Кемеровской области.

Военнослужащие мотострелкового соединения на занятиях по лыжной подготовке в Кемеровской области
21 из 30

Военнослужащие мотострелкового соединения на занятиях по лыжной подготовке в Кемеровской области.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Жирафы в сафари-парке VinPearl на острове Фокуок во Вьетнаме.

Жирафы в сафари-парке VinPearl на острове Фокуок во Вьетнаме
22 из 30

Жирафы в сафари-парке VinPearl на острове Фокуок во Вьетнаме.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Призеры чемпионата Европы по фигурному катанию Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова на церемонии награждения.

Призеры чемпионата Европы по фигурному катанию в женском одиночном катании на церемонии награждения
23 из 30

Призеры чемпионата Европы по фигурному катанию Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова на церемонии награждения.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию.

Президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному Собранию
24 из 30

Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Лебединое озеро на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.

Лебедь-кликун на Лебедином озере, расположенном на территории государственного природного комплексного заказника Лебединый в Алтайском крае
25 из 30

Лебединое озеро на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро
26 из 30

Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Зарядка курсантов на исследовательском судне "Адмирал Владимирский".

Зарядка курсантов на исследовательском судне Адмирал Владимирский
27 из 30

Зарядка курсантов на исследовательском судне "Адмирал Владимирский".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНовогодний салют над Красной площадью в Москве.
Новогодний салют над Красной площадью в Москве.
28 из 30
Новогодний салют над Красной площадью в Москве.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" у острова Кинг-Джордж, где находится российская антарктическая станция "Беллинсгаузен".

Участники экипажа исследовательского судна Балтийского флота Адмирал Владимирский у острова Кинг-Джордж, на котором расположена российская антарктическая станция Беллинсгаузен
29 из 30

Исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" у острова Кинг-Джордж, где находится российская антарктическая станция "Беллинсгаузен".

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Встреча океанографического исследовательского судна "Янтарь" и исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" у острова Кинг-Джордж.

Встреча океанографического исследовательского судна Янтарь и исследовательского судна Балтийского флота Адмирал Владимирский у острова Кинг-Джордж
30 из 30

Встреча океанографического исследовательского судна "Янтарь" и исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" у острова Кинг-Джордж.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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9400015
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