Лучшие фото РИА Новости, январь 2020 года

Участницы конкурса красоты "Мисс Татарстан — 2020" в Казани.
Участницы конкурса красоты "Мисс Татарстан — 2020" в Казани.
Занятие семейного клуба закаливания "Крепыш" на берегу Енисея в Красноярске.
Занятие семейного клуба закаливания "Крепыш" на берегу Енисея в Красноярске.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин перед встречей с правительством.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин перед встречей с правительством.
Девушки гадают в святки в казачьем поселке Черноречье Челябинской области.
Девушки гадают в святки в казачьем поселке Черноречье Челябинской области.
Президент Польши Анджей Дуда и директор Государственного музея "Аушвиц-Биркенау" Петр Цивиньски участвуют в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Освенцима советской армией.
Президент Польши Анджей Дуда и директор Государственного музея "Аушвиц-Биркенау" Петр Цивиньски участвуют в мероприятиях, посвященных 75-летию освобождения Освенцима советской армией.
Школьники на детской площадке в Новосибирске.
Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске.
Президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад в кафедральном соборе Пресвятой Богородицы в Дамаске.
Бортпроводницы рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в новосибирском аэропорту Толмачево.
Бортпроводницы рейса авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в новосибирском аэропорту Толмачево.
Участники международного флешмоба "В метро без штанов" в Нью-Йорке.
Участники международного флешмоба "В метро без штанов" в Нью-Йорке.
Конные состязания "Аламан улак" в Кара-Сууйском районе Киргизии. "Аламан улак" — одна из древних национальных игр. В ней используют тушу козла или теленка. Приз получает тот, кто схватит в середине круга тушу и бросит ее в намеченное место.
Конные состязания "Аламан улак" в Кара-Сууйском районе Киргизии. "Аламан улак" — одна из древних национальных игр. В ней используют тушу козла или теленка. Приз получает тот, кто схватит в середине круга тушу и бросит ее в намеченное место.
Лунное затмение в небе над тайгой неподалеку от Красноярска в ночь с 10 на 11 января.
Лунное затмение в небе над тайгой неподалеку от Красноярска в ночь с 10 на 11 января.
Девушки из группы поддержки во время матча 20-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020 между "Зенитом" и "Валенсией".
Девушки из группы поддержки во время матча 20-го тура регулярного чемпионата мужской баскетбольной Евролиги сезона 2019/2020 между "Зенитом" и "Валенсией".
Открытие выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в Москве.
Открытие выставки "Сальвадор Дали. Магическое искусство" в Москве.
Ездовые собаки породы сибирский хаски в мурманском туристическом парке "Северное сияние".
Ездовые собаки породы сибирский хаски в мурманском туристическом парке "Северное сияние".
Крещенские купания на территории Измайловского кремля в Москве.
Крещенские купания на территории Измайловского кремля в Москве.
Владимир Путин наблюдает с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" за совместными учениями Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Владимир Путин наблюдает с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" за совместными учениями Северного и Черноморского флотов в Черном море.
Туристы на пляже Epizode на острове Фокуок во Вьетнаме.
Туристы на пляже Epizode на острове Фокуок во Вьетнаме.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольным танцем на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов выступают с произвольным танцем на чемпионате Европы по фигурному катанию.
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" участвует в седьмом этапе ралли-марафона "Дакар-2020" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер" участвует в седьмом этапе ралли-марафона "Дакар-2020" в классе грузовиков в Саудовской Аравии.
Девушки во вьетнамской провинции Лао Сай.
Военнослужащие мотострелкового соединения на занятиях по лыжной подготовке в Кемеровской области.
Военнослужащие мотострелкового соединения на занятиях по лыжной подготовке в Кемеровской области.
Жирафы в сафари-парке VinPearl на острове Фокуок во Вьетнаме.
Жирафы в сафари-парке VinPearl на острове Фокуок во Вьетнаме.
Призеры чемпионата Европы по фигурному катанию Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова на церемонии награждения.
Призеры чемпионата Европы по фигурному катанию Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова на церемонии награждения.
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию.
Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию.
Лебединое озеро на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
Лебединое озеро на территории государственного природного комплексного заказника "Лебединый" в Алтайском крае.
Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.
Зарядка курсантов на исследовательском судне "Адмирал Владимирский".
Зарядка курсантов на исследовательском судне "Адмирал Владимирский".
Исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" у острова Кинг-Джордж, где находится российская антарктическая станция "Беллинсгаузен".
Исследовательское судно Балтийского флота "Адмирал Владимирский" у острова Кинг-Джордж, где находится российская антарктическая станция "Беллинсгаузен".
Встреча океанографического исследовательского судна "Янтарь" и исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" у острова Кинг-Джордж.
Встреча океанографического исследовательского судна "Янтарь" и исследовательского судна Балтийского флота "Адмирал Владимирский" у острова Кинг-Джордж.