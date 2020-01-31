Американские СМИ: "Как Путин перехитрил нас в Венесуэле"

Американские эксперты и журналисты не оставляют попыток разобраться в причинах поражения США в Венесуэле: уж очень болезненным уколом для вашингтонского самолюбия оказался провал признанного Госдепом "президента Венесуэлы" Хуана Гуайдо . Поражение "на заднем дворе США", а именно в этом качестве многие заокеанские эксперты воспринимают всю Южную Америку, — болезненно вдвойне. Главного виновного в американских проблемах в Каракасе уже идентифицировали, но журналисты ведущего делового издания США — The Wall Street Journal — пошли дальше и выяснили страшное: оказывается, против планов Вашингтона в Венесуэле работала целая коалиция стран, некоторые из которых формально являются верными союзниками Соединенных Штатов

Диагноз от финансовых журналистов выглядит как приговор внешней политике, разработанной "вашингтонскими ястребами".

"Как Путин перехитрил Трампа в Венесуэле. Администрация Трампа недооценила, какую поддержку получит президент Николас Мадуро от России и Кубы, а также от союзников США", — пишут аналитики, которые тщательно изучили, каким образом легитимная власть Венесуэлы смогла противостоять удушающим экономическим санкциям и дипломатическому давлению западного мира.

Помимо неожиданной для Вашингтона верности венесуэльских силовиков, о которой мы уже писали и на которую уже не раз жаловались американские эксперты , формула спасения Каракаса от цветной революции и экономического коллапса по версии Wall Street Journal предполагает несколько ключевых ингредиентов: российское содействие в организации нефтяного экспорта в обход санкций, кубинская помощь в организации работы спецслужб, турецкая готовность работать финансовым посредником и желание двух американских союзников в Азии покупать венесуэльскую нефть, несмотря на санкции и гнев Госдепа.

Сложно определить, где заканчивается реальный анализ финансовых и товарных потоков и где начинается яростная антироссийская и прочая пропаганда, но можно с уверенностью сказать: в мейнстримном сегменте заокеанского инфополя теперь будет зафиксирована версия, что против Вашингтона работают все, пожалуй, за исключением верных лондонских банкиров, которые "заморозили" у себя венесуэльский золотой запас. Самое интересное, что венесуэльский кризис — это же не "вопрос жизни и смерти" для условной Турции или Индии, а значит, американцы могли прийти к выводу, что их усилия на южноамериканском направлении подвергаются со стороны союзников решительному саботажу не потому, что у них нет другого выхода, а потому что былого страха перед "мировым гегемоном" больше нет.

The Wall Street Journal приводит довольно внушительный список (недоказанных) обвинений в адрес широкого спектра геополитических игроков.

"По данным анализа The Wall Street Journal, сделанного на основе базы данных Import Genius, почти половина сырой нефти, которая была экспортирована из Венесуэлы в Индию за девять месяцев после введения американских санкций, была приобретена индийским совместным предприятием с российским нефтяным гигантом "Роснефть".

Согласно торговым отчетам Венесуэлы, Объединенные Арабские Эмираты импортировали из Венесуэлы около одного миллиарда долларов золотом с момента введения "золотых санкций" в конце 2018 года. Представители разведки США говорят, что фактические суммы намного выше, основываясь на свидетельствах того, что венесуэльское золото покидает страну, замаскированное под золото из Колумбии, Уганды и других стран.

"Посольство Турции в Вашингтоне отрицает какую-либо торговлю нефтью или золотом с Венесуэлой, проведенную в нарушение санкций США. "Эти утверждения не отражают факты, а являются лишь предположениями и слухами", — заявил представитель посольства. Российское посольство в Вашингтоне отказалось от комментариев. Посольство сослалось на прошлые заявления Министерства иностранных дел, критикующие Штаты за вмешательство в дела Венесуэлы. Чиновники из Индии и ОАЭ не отвечают на запросы о комментариях".

Казалось бы, для всех американских проблем напрашивается простое решение: ввести санкции против всех стран и компаний, которые мешают США "душить" Венесуэлу, и тогда все у Вашингтона получится. Эксперты Госдепартамента и администрации Дональда Трампа, оказывается, сильно сомневаются в эффективности "санкционной дубинки", которая уже не работает как внешнеполитическая волшебная палочка. Несмотря на то что сторонники максимально жестких санкций против всех партнеров Венесуэлы в Вашингтоне действительно есть (и это неудивительно), противники такого подхода отмечают, что без поддержки Евросоюза, который отказывается вводить аналогичные ограничения, ничего не получится. Более того, попытки надавить на американских союзников, которые за спиной Госдепа занимаются покупкой венесуэльской нефти и выступают в качестве финансовых посредников для Каракаса, закончатся тем, что пострадают американские интересы в других регионах, например в Иране и на Ближнем Востоке в целом. Из этих рассуждений высокопоставленных источников The Wall Street Journal вырисовывается довольно забавная картина: надавить на условную Индию для того, чтобы она не покупала нефть у Ирана, Госдеп все еще может, а вот сделать так, чтобы условная Индия не покупала нефть ни у Ирана, ни у Венесуэлы, — уже нет. Аналогичные проблемы возникают и с другими странами, которые принято считать довольно лояльными партнерами Вашингтона. Сейчас эта лояльность оказывается в основном декларативной.

Между прочим План Помпео: Госдеп решает судьбу Венесуэлы

Не зря один из венесуэльских диссидентов, который сейчас работает аналитиком в одном из внешнеполитических "мозговых центров", жалуется журналистам на то, что "сменить режим без применения военной силы сложно", и хотя Трамп неоднократно намекал на возможность силового решения этой южноамериканского проблемы, шансы на реальное начало военной интервенции сравнительно невелики. Уж слишком много затруднений имиджевого и даже военного характера (такие как партизанская война в венесуэльских джунглях, например) вызовет попытка решить вопрос таким образом.

Впрочем, анализ The Wall Street Journal дает и поводы для оптимизма. Только — для оптимизма оппонентов США. Поразительным образом лучшие финансовые и политические аналитики американского медиаполя не замечают едва ли не самый важный аспект провала проамериканского путча в Каракасе — и очень вероятно, что и вашингтонские политики тоже не готовы признать свою главную проблему. Технологии манипуляции политикой и общественным мнением с помощью соцсетей были настолько эффективными в плане организации цветных революций, что постепенно доминирование в медиаполе и соцсетях стало считаться ключевым и по большому счету достаточным условием для свержения любой власти, которая не устраивает Вашингтон. В венесуэльском случае это выглядит особенно наглядно. С точки зрения медиа и соцсетей у Хуана Гуайдо все великолепно, и его селфи и съемки на фоне многотысячного митинга поддержки, опубликованные агентством Reuters, выглядят действительно впечатляюще, но есть нюанс, который никто не скрывает и который почему-то никого не смущает: этот митинг и эти съемки прошли в Мадриде, а не в Каракасе. Это какая-то очень странная политическая победа.

В это же время агентство Bloomberg сообщает (со ссылкой на собственные источники), что правительство Каракаса готовит продажу нефтедобывающих проектов иностранным компаниям, которые готовы работать в Венесуэле, то есть компаниям из России, Италии и Аргентины. Если это действительно будет сделано, то получится, что все усилия и инвестиции Вашингтона в цветную революцию ради получения контроля над венесуэльской нефтью привели к парадоксальному и максимально унизительному для США результату: никакой нефти американцам не достанется, но зато Госдеп может радоваться очень дорогому и абсолютно бесполезному набору селфи и тысячам лайков фейкового "венесуэльского президента".