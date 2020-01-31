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Культура
2020-01-31T06:22+0300
https://ria.ru/20200131/1564071253.html
На основе мюзикла по книге "Матильда" Роальда Даля снимут фильм
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РИА Новости

На основе мюзикла по книге "Матильда" Роальда Даля снимут фильм

06:22 31.01.2020
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CC BY-SA 2.0 / stasialbean / Matilda by Roald DahlОбложка книги "Матильда" с иллюстрациями Квентина Блейка
Обложка книги Матильда с иллюстрациями Квентина Блейка
CC BY-SA 2.0 / stasialbean / Matilda by Roald Dahl
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Netflix и Sony Pictures начали работу над экранизацией мюзикла по мотивам детской книги "Матильда" Роальда Даля, сообщает THR.
Фильм выйдет в прокат только в Великобритании, но затем будет доступен на платформе Netflix по всему миру. Режиссером проекта станет Мэттью Уорчус, который работал и над мюзиклом.
Спектакль "Матильда" (Matilda the Musical) был поставлен в 2010 году в Великобритании Королевской шекспировской компанией, а затем шел в Вест-Энде и на Бродвее. Тим Минчин написал музыку, а Деннис Келли — либретто, в основу которого легла повесть о девочке, открывшей в себе сверхъестественные способности.
Предыдущая адаптация знаменитой книги Роальда Даля вышла в 1996 году. В ней главную героиню сыграла Мара Уилсон, а режиссером выступил Дэнни Де Вито. Картина мало заработала в прокате, но стала популярной лентой для домашнего семейного просмотра.
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