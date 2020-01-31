На основе мюзикла по книге "Матильда" Роальда Даля снимут фильм

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Netflix и Sony Pictures начали работу над экранизацией мюзикла по мотивам детской книги "Матильда" Роальда Даля, . Netflix и Sony Pictures начали работу над экранизацией мюзикла по мотивам детской книги "Матильда" Роальда Даля, сообщает THR.

Фильм выйдет в прокат только в Великобритании, но затем будет доступен на платформе Netflix по всему миру. Режиссером проекта станет Мэттью Уорчус, который работал и над мюзиклом.

Спектакль "Матильда" (Matilda the Musical) был поставлен в 2010 году в Великобритании Королевской шекспировской компанией, а затем шел в Вест-Энде и на Бродвее. Тим Минчин написал музыку, а Деннис Келли — либретто, в основу которого легла повесть о девочке, открывшей в себе сверхъестественные способности.