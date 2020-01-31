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2020-01-31T21:56+0300
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На Дальний Восток за ипотекой: в ДФО запустили программу со ставкой 2%
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РИА Новости

На Дальний Восток за ипотекой: в ДФО запустили программу со ставкой 2%

08:00 31.01.2020 (обновлено: 21:56 31.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир ВяткинЖилые дома
Жилые дома
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В конце прошлого года жители Дальневосточного федерального округа и желающие переехать туда получили возможность взять кредит на покупку или строительство жилья по программе "Дальневосточная ипотека" — со ставкой в два процента годовых.
Участниками проекта льготного кредитования могут стать молодые семьи, возраст супругов в которых не превышает 35 лет, и неполные семьи с детьми, а также участники программы "Дальневосточный гектар", взявшие землю под строительство жилья. Кстати, для получателей гектара возрастных ограничений нет.
По условиям программы первоначальный взнос должен составлять не менее 20 процентов от стоимости жилья, максимальный размер кредита — шесть миллионов рублей, а срок его погашения — не более 20 лет. Ипотеку можно взять для приобретения жилья в новостройках в городах Дальнего Востока или на вторичном рынке — в сельской местности. Кредитование строительства собственного дома доступно как для молодых семей, так и для получателей дальневосточных гектаров.
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На "дальневосточную ипотеку" поступило почти восемь тысяч заявок
Кроме того, важное условие сохранения пониженной ставки — требование зарегистрироваться в приобретенных квартире или доме в течение девяти месяцев после оформления права собственности и сохранять прописку не менее пяти лет с даты выдачи кредита. При этом в молодых семьях один из супругов должен проживать в регионе не менее года.
Как подчеркнули в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики, "Дальневосточная ипотека" — это беспрецедентная мера поддержки, адресованная молодежи и людям, желающим жить в регионах ДФО.
"Льготная ипотека под два процента годовых — это, пожалуй, самая востребованная мера поддержки дальневосточников, необходимая для повышения уровня жизни жителей нашего региона. Нам важно, чтобы она была доступна максимальному числу желающих ее получить. Это простой, эффективный и доступный механизм, без бюрократических процедур", — цитирует пресс-служба министра Александра Козлова.
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Так, Юлия Янина и ее дочь в следующем году планируют отпраздновать новоселье. На свою "дальневосточную ипотеку" они купят квартиру в строящемся доме. По словам Юлии, подыскивать вариант жилья она начала сразу после того, как услышала, что для молодых семей будет разработана ипотека под два процента годовых.
"Это просто замечательная программа, она точно будет востребована. Много молодых семей, которым тяжело купить жилье, тянут ипотеку в 10-12 процентов. Кредит под два процента — это как взять квартиру в рассрочку", — приводит ее слова пресс-служба министерства.
Как рассказала РИА Новости Юлия Никишина, около года назад переехавшая с семьей в Южно-Сахалинск из Омска, необходимые документы они начали собирать заранее, когда узнали о программе.

"Если все пойдет хорошо и застройщик сдаст квартиру в ближайшие три-четыре месяца, то уже весной мы сможем въехать в свое жилье. Если что-то не получится, рассматриваем второй вариант: купить в сельской местности жилье на вторичном рынке или построить дом. Когда дождемся одобрения заявки, еще раз оценим, что нам выгоднее", — сказала она.

По словам Никишиной, документы они подали около двух недель назад и в ближайшее время рассчитывают получить ответ от банка. Она также выразила опасения, что с введением "Дальневосточной ипотеки" и повышением спроса застройщики могут поднять цены.
"Мы считаем, что это неплохая поддержка, но новое жилье стоит заметно дороже вторичного, кроме того, мы видим, что квартиры дорожают с нового года, и возможно, с введением программы", — добавила она.
В то же время власти обещают отслеживать необоснованный рост цен на жилье, который способен сделать "Дальневосточную ипотеку" менее доступной и нивелировать эффект от государственной поддержки.
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"Сейчас главное — не допустить роста цен, еще более серьезная задача — на порядок повысить объемы строительства, привлечь крупных застройщиков. Дальневосточники имеют право на доступное и комфортное жилье, и оно должно быть обязательно реализовано", — заявил глава Министерства по развитию Дальнего Востока.
По данным ведомства, в 11 субъектах ДФО поступило около восьми тысяч заявок и уже заключено порядка тысячи кредитных договоров. В программе участвуют семь банков, к апрелю их число возрастет до 14.
"Дальневосточную ипотеку" по низкой ставке можно получить в течение ближайших пяти лет. По предварительным расчетам, в рамках программы будет выдано 147 тысяч кредитов на общую сумму до 450 миллиардов рублей.
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