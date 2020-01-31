Фестиваль "Чартова дюжина" пройдет в этом году в тринадцатый раз

"В этот раз с большими сетами выступят семь ярких коллективов. А в перерывах ведущие и звездные гости вручат награды победителям, которых выбрали наши слушатели. У нас есть рекордсмен, который за всю историю получил восемь наград — это группа "ДДТ", и семь наград - это Земфира. По шесть побед имеют в своем активе "БИ-2" и ныне несуществующая группа "Король и Шут". А прямо перед Новым годом группы "Ленинград" и "Ночные снайперы" боролись за свою шестую "пластинку", однако вторые выбились вперед", — цитирует пресс-служба слова продюсера премии Андрея Матвеева.