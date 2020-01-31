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Культура
2020-01-31T04:03+0300
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Фестиваль "Чартова дюжина" пройдет в этом году в тринадцатый раз
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РИА Новости

Фестиваль "Чартова дюжина" пройдет в этом году в тринадцатый раз

04:03 31.01.2020
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© предоставлено пресс-службой фестиваля "Чартова дюжина"фестиваль "Чартова Дюжина"
фестиваль Чартова Дюжина
© предоставлено пресс-службой фестиваля "Чартова дюжина"
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Музыкальный фестиваль "Чартова дюжина 2020" и вручение одноименной рок-премии "НАШЕго радио" состоятся 13 февраля в ВТБ Арене, сообщает пресс-служба организатора.
© предоставлено пресс-службой фестиваля "Чартова дюжина"Константин Кинчев из группы "Алиса"
Константин Кинчев из группы Алиса
© предоставлено пресс-службой фестиваля "Чартова дюжина"
Константин Кинчев из группы "Алиса"
Хэдлайнером станет культовый коллектив "Алиса". Лайн-ап фестиваля составили группы: "Пикник", "Чиж & Co" , 25/17, проект "Горшенев", рэп-хулиганы, дуэт ЗАТОЧКА, и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов.
"В этот раз с большими сетами выступят семь ярких коллективов. А в перерывах ведущие и звездные гости вручат награды победителям, которых выбрали наши слушатели. У нас есть рекордсмен, который за всю историю получил восемь наград — это группа "ДДТ", и семь наград - это Земфира. По шесть побед имеют в своем активе "БИ-2" и ныне несуществующая группа "Король и Шут". А прямо перед Новым годом группы "Ленинград" и "Ночные снайперы" боролись за свою шестую "пластинку", однако вторые выбились вперед", — цитирует пресс-служба слова продюсера премии Андрея Матвеева.
© предоставлено пресс-службой фестиваля "Чартова дюжина"Юрий Шевчук на фестивале "Чартова дюжина" 2019
Юрий Шевчук на фестивале Чартова дюжина 2019
© предоставлено пресс-службой фестиваля "Чартова дюжина"
Юрий Шевчук на фестивале "Чартова дюжина" 2019
Оргкомитет намекнул на возможного лауреата "Легенды", которого традиционно выбирают организаторы: "Конечно, мы храним его имя в секрете. Одно можно сказать – это известный советский музыкант и поэт с весьма трагической судьбой, и у нас есть повод вспомнить об этом человеке именно в 2020 году".
В системе голосования премии "Чартова дюжина 2020" произошли изменения: победителей в 13-ти номинациях выбирают слушатели "НАШЕго Радио" путем народного голосования, без участия экспертного совета.
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Чартова дюжина»Солист группы "Чиж и Со" Сергей Чиграков
Солист группы Чиж и Со Сергей Чиграков
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля «Чартова дюжина»
Солист группы "Чиж и Со" Сергей Чиграков
Премия учреждена в 2008 году. До 2011 года она вручалась на фестивале по итогам зрительского голосования из троек номинантов, отобранных жюри. В этом году победителей в 13-ти номинациях выбирают слушатели радио путем народного голосования, без участия экспертного совета.
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