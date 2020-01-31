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Культура
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https://ria.ru/20200131/1564062883.html
Марина Зудина: не все заканчивается, когда муж теряет к жене интерес
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РИА Новости

Марина Зудина: не все заканчивается, когда муж теряет к жене интерес

08:01 31.01.2020 (обновлено: 13:52 31.01.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой STARTМарина Зудина на съемках второго сезона сериала "Содержанки"
Марина Зудина на съемках второго сезона сериала Содержанки
© Фото : предоставлено пресс-службой START
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. На экраны выходит продолжение "Содержанок" — нашумевшего сериала про высшее московское общество. К своим ролям вернулись все звезды, а Дарья Жук заняла режиссерское кресло вместо Константина Богомолова (он стал шоураннером и соавтором сценария).
Во втором сезоне зрителей ждут интриги, тайны и, конечно, гламур и блеск светской жизни. Воплотят это на экране Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Сергей Бурунов, Софья Эрнст, Владимир Мишуков, Ольга Сутулова и другие звезды.
Накануне премьеры исполнительница одной из ярких женских ролей в сериале Марина Зудина в интервью РИА Новости рассказала о том, как ей работалось с режиссером-женщиной, перед какими сценами она волновалась, что у нее общего с ее героиней Милой и каково ей было сниматься в кино с собственным сыном.
— Как считаете, в чем успех "Содержанок"? Первый сезон стал настоящим событием, его широко обсуждали в СМИ, соцсетях, везде. А потом его даже купил Amazon Prime.
— Скажу как зритель. Здесь много персонажей, которые связаны, как в жизни и бывает. Обычно показаны одна-две линии, а в "Содержанках" их много. Плюс очень качественно снято. Хороший кастинг. Мне было приятно смотреть — получала эстетическое наслаждение от самой картинки. А кому-то, наверное, еще были интересны достаточно откровенные сцены. Кого-то могли привлечь артисты.
© Фото : предоставлено пресс-службой STARTСоздатели второго сезона сериала "Содержанки" на премьере
Создатели второго сезона сериала Содержанки на премьере
© Фото : предоставлено пресс-службой START
Создатели второго сезона сериала "Содержанки" на премьере
— Вы сказали, что если знаешь постановщика давно, то он "достает" из тебя неведомые краски. Что Константин Богомолов "достал" из вас в первом сезоне?
— Я имела в виду в целом работу с ним, в том числе в театре — в "Карамазовых", "Идеальном муже", первой и второй версиях "Чайки". Константин Юрьевич знает меня как человека, как актрису, знает, что я могу, и то, что надо для моего персонажа, какие мои "краски" ему нужны.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкМарина Зудина, Константин Богомолов и Игорь Верник на юбилейном вечере, посвященном 90-летию театра "Ленком" 2017 год
Народная артистка РФ Марина Зудина, режиссёр Константин Богомолов и актер Игорь Верник (слева направо) на юбилейном вечере, посвященном 90-летию Московского государственного театра Ленком
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Марина Зудина, Константин Богомолов и Игорь Верник на юбилейном вечере, посвященном 90-летию театра "Ленком" 2017 год
— А как работалось с новым режиссером сериала, Дарьей Жук?
— Даша посмотрела первый сезон, а после пары съемочных дней у нас произошло некое "подключение" друг к другу. Ведь отсняв пару сцен, режиссер лучше начинает тебя чувствовать.
Костя сразу четко говорил, что ему надо для кадра. А с Дашей мы больше обсуждали, особенно в начале съемок. Потом уже было взаимопонимание на уровне задач.
Но дело в таланте — я вообще стараюсь не соглашаться работать с неталантливыми людьми, потому что это мука. Зачем идти в проект и потом жаловаться, "как все ужасно!"
© Фото : предоставлено пресс-службой STARTАктерский состав второго сезона сериала "Содержанки" на пресс-показе
Актерский состав второго сезона сериала Содержанки на пресс-показе
© Фото : предоставлено пресс-службой START
Актерский состав второго сезона сериала "Содержанки" на пресс-показе
— Кто-то из авторов "Содержанок" сказал, что важно делать то, чего боишься. Вы боялись этой роли?
— Нет. Когда талантливая команда и ты в чем-то не уверен, спрашиваешь тех, кто вокруг. Команды случайной, не подобранной — вот этого боюсь.
В "Содержанках" у меня страха не было. Я волновалась перед некоторыми сценами, причем именно драматическими, а не чувственными.
— Как вы относитесь к своей героине, Миле? Какое мнение у вас сложилось — вы ведь второй раз с ней встречаетесь?
— Это все равно мои "краски" и я сама — со своей фигурой, лицом, органикой, тембром голоса. Просто поступаю так, как поступает она.
© Фото : предоставлено пресс-службой STARTМарина Зудина на съемках второго сезона сериала "Содержанки"
Марина Зудина на съемках второго сезона сериала Содержанки
1 из 3
Марина Зудина на съемках второго сезона сериала "Содержанки"
© Фото : предоставлено пресс-службой START
© Фото : предоставлено пресс-службой START

Марина Зудина на промофото второго сезона "Содержанок"

Марина Зудина на съемках второго сезона сериала Содержанки
2 из 3

Марина Зудина на промофото второго сезона "Содержанок"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
© Фото : предоставлено пресс-службой START

Марина Зудина, Дарья Мороз на съемках второго сезона "Содержанок"

Марина Зудина на съемках второго сезона сериала Содержанки
3 из 3

Марина Зудина, Дарья Мороз на съемках второго сезона "Содержанок"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
1 из 3
Марина Зудина на съемках второго сезона сериала "Содержанки"
© Фото : предоставлено пресс-службой START
2 из 3

Марина Зудина на промофото второго сезона "Содержанок"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
3 из 3

Марина Зудина, Дарья Мороз на съемках второго сезона "Содержанок"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
Моя героиня пытается понять, как ей дальше жить, найти уже ушедшие ощущения — почувствовать влюбленность. Потому что дети уже достаточно взрослые, учатся в Англии, муж занят своими делами. А Мила вообще одна: она просто состоятельная женщина и не более того. Похожие женские проблемы знакомы многим. И это не зависит от количества денег.
— Можно ли сказать, что Мила близка вам по характеру как персонаж?
— Я, как Мила, переживаю иногда, могу эмоционально на что-то реагировать, задумываюсь о чем-то, как и любая женщина. Но не более того.
Когда становишься опытнее, играешь от себя и что-то о себе рассказываешь.
— В каком ключе Мила будет развиваться? Из первой серии второго сезона мне показалось, что она стоит особняком от остальных женских персонажей — более искренняя и настоящая.
— Ну, во-первых, я старше других, у меня больше жизненного опыта. И линия моей героини — история про женщину, которая берет судьбу в свои руки. Пройдя через разочарования, она понимает, что дальше все зависит от нее. И пытается начать жить заново.
© Фото : предоставлено пресс-службой STARTМарина Зудина и Александр Кузнецов на премьере второго сезона "Содержанок"
Марина Зудина на съемках второго сезона сериала Содержанки
© Фото : предоставлено пресс-службой START
Марина Зудина и Александр Кузнецов на премьере второго сезона "Содержанок"
Речь идет о развитии отношений с мужем Игорем (Сергей Бурунов. — Прим. ред.) и молодым человеком из первого сезона (Кириллом Сомовым, его играет Александр Кузнецов. — Прим. ред.).
Мила больше вливается в тусовку. Но, в отличие от других, она живет больше личными женскими проблемами.
Мне это близко, потому что я сама всегда была сосредоточена на своей, а не чужой жизни. Никогда не интересовало, что у других происходит. Мне было комфортно и интересно в моей семье. Одно время у меня вообще не было близких подруг: просто мне это было не нужно, как и потребности кому-то что-то рассказывать про себя.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Марина Зудина с дочерью Марией перед церемонией вручения премии Олега Табакова 2017 год

Актриса Марина Зудина со своей дочерью Марией перед церемонией вручения премии Олега Табакова в Московском театре под руководством О. Табакова
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Марина Зудина с дочерью Марией перед церемонией вручения премии Олега Табакова 2017 год

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Актер Павел Табаков во время сбора труппы Московского театра Олега Табакова 2018 год

Сбор труппы в Московском театре О. Табакова
2 из 3

Актер Павел Табаков во время сбора труппы Московского театра Олега Табакова 2018 год

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Марина Зудина и основатель и художественный руководитель театра Олег Табаков на церемонии вручения премии 2017 год

Актриса Марина Зудина и основатель и художественный руководитель театра Олег Табаков на церемонии вручения премии Олега Табакова в Московском театре под руководством О. Табакова
3 из 3

Марина Зудина и основатель и художественный руководитель театра Олег Табаков на церемонии вручения премии 2017 год

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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1 из 3

Марина Зудина с дочерью Марией перед церемонией вручения премии Олега Табакова 2017 год

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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2 из 3

Актер Павел Табаков во время сбора труппы Московского театра Олега Табакова 2018 год

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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3 из 3

Марина Зудина и основатель и художественный руководитель театра Олег Табаков на церемонии вручения премии 2017 год

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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— Да и сюжетная линия Милы следует как будто собственным законам...
— Мне кажется, этот персонаж дает надежду женщинам, которым не 20 и не 30 лет. Ведь у нас почему-то считается, что 40 — это все. Думаю, должна быть надежда на перспективу — что в жизни все возможно. Мне важно, чтобы женщины понимали: не все заканчивается, когда муж теряет к ним интерес.
Это такое человеческое высказывание — чтобы те, у кого что-то не ладится или кажется, будто жизнь закончилась, ощутили веру в себя. Это борьба героини за право жить счастливо и так, как она хочет.
© Фото : предоставлено пресс-службой STARTСоздатели второго сезона сериала "Содержанки" на премьере
Создатели второго сезона сериала Содержанки на премьере
© Фото : предоставлено пресс-службой START
Создатели второго сезона сериала "Содержанки" на премьере
— Насколько московская светская жизнь, показанная в сериале, соответствует реальности?
— Я не настолько завсегдатай светских событий. Для кого-то это образ жизни или профессия. Главное, чтобы человеку радостно было. То, что будет сегодня вечером (премьера второго сезона. — Прим. ред.), отражает показанное на экране. Люди примерно так себя и ведут. Я чувствую себя естественно в кадре, потому что и в жизни я так же общаюсь на мероприятиях.
К слову, этим мне и близка Мила — я тоже всегда достаточно отдельно существовала. Был сильный человек рядом, и моя жизнь больше была частью его жизни. Не возникало потребности в постоянном общении с большим количеством людей.
© Фото : предоставлено пресс-службой START

Любовь Аксенова во втором сезоне сериала "Содержанки"

Кадр из второго сезона сериала Содержанки
1 из 3

Любовь Аксенова во втором сезоне сериала "Содержанки"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
© Фото : предоставлено пресс-службой START

Дарья Мороз во втором сезоне "Содержанок"

Кадр из второго сезона сериала Содержанки
2 из 3

Дарья Мороз во втором сезоне "Содержанок"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
© Фото : предоставлено пресс-службой START

Софья Эрнст и Александр Кузнецов во втором сезоне "Содержанок"

Кадр из второго сезона сериала Содержанки
3 из 3

Софья Эрнст и Александр Кузнецов во втором сезоне "Содержанок"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
1 из 3

Любовь Аксенова во втором сезоне сериала "Содержанки"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
2 из 3

Дарья Мороз во втором сезоне "Содержанок"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
3 из 3

Софья Эрнст и Александр Кузнецов во втором сезоне "Содержанок"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
— Как бы вы определили жанр второго сезона? Первый позиционировался как эротический триллер.
— Я еще не видела второй сезон. И первые "Содержанки" для меня все равно во многом психологическая драма. Все герои — одинокие люди, у них нет настоящей взаимной любви. Секс и деньги ведь не заменяют любовь.
Во втором сезоне, если говорить про мою героиню, это тоже психологическая драма.
© Фото : предоставлено пресс-службой STARTКадр из второго сезона сериала "Содержанки"
Кадр из второго сезона сериала Содержанки
1 из 4
Кадр из второго сезона сериала "Содержанки"
© Фото : предоставлено пресс-службой START
© Фото : предоставлено пресс-службой START

Сцена из второго сезона сериала "Содержанки"

Кадр из второго сезона сериала Содержанки
2 из 4

Сцена из второго сезона сериала "Содержанки"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
© Фото : предоставлено пресс-службой START

Ирина Старшенбаум и Александра Ребенок во втором сезоне "Содержанок"

Кадр из второго сезона сериала Содержанки
3 из 4

Ирина Старшенбаум и Александра Ребенок во втором сезоне "Содержанок"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
© Фото : предоставлено пресс-службой STARTКадр из второго сезона сериала "Содержанки"
Кадр из второго сезона сериала Содержанки
4 из 4
Кадр из второго сезона сериала "Содержанки"
© Фото : предоставлено пресс-службой START
1 из 4
Кадр из второго сезона сериала "Содержанки"
© Фото : предоставлено пресс-службой START
2 из 4

Сцена из второго сезона сериала "Содержанки"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
3 из 4

Ирина Старшенбаум и Александра Ребенок во втором сезоне "Содержанок"

© Фото : предоставлено пресс-службой START
4 из 4
Кадр из второго сезона сериала "Содержанки"
© Фото : предоставлено пресс-службой START
— То есть вы получаете сценарий только на своего персонажа?
— Нет, я читаю все, но в кино могут что-то вырезать, при монтаже сместить акценты. Мне сложно оценивать — еще в сценарий порой вносят правки.
Приведу пример. В первом сезоне была сцена, в которой Мила говорит по телефону с мужем (Сергеем Буруновым). В этот момент она лежит полуголая в кровати с Киром (Александром Кузнецовым). И Костя Богомолов придумал, что, пока я беседую, Саша что-то чертит на моей спине. Я это отыгрываю и говорю в трубку таким мяукающим голосом. А смонтировали так, что слышен мой голос в трубке, ничего не видно зрителю.
И я думаю: что же я так странно говорю? Если зритель не понимает, что происходит со мной в этот момент. Так что кино — это еще и искусство монтажа.
© Фото : предоставлено пресс-службой STARTДарья Жук и Марина Зудина на съемках второго сезона "Содержанок"
Марина Зудина на съемках второго сезона сериала Содержанки
© Фото : предоставлено пресс-службой START
Дарья Жук и Марина Зудина на съемках второго сезона "Содержанок"
— У вас скоро выходит еще один фильм, "Ампир V". Какая там роль?
— Да, выходит, вроде осенью. Но там главная роль у Павла Табакова, а у меня довольно маленькая, пока в монтаже она сохранена. Я играю его мать, у которой достаточно конфликтные отношения с сыном. Мне было интересно просто принять участие в этом проекте.
Режиссер Виктор Гинзбург пришел на мой спектакль "Сентрал-парк Вест" в МХТ, где моя героиня — выпивающая женщина, и ему понравилось. Он посмотрел и сказал: "Классно!" Правда, в постановке это психотерапевт-американка, а в этой картине — русская женщина совсем из другой социальной среды.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Константин Хабенский в роли Тригорина и Марина Зудина в роли Аркадиной на пресс-прогоне "Чайки" в постановке Константина Богомолова

Актер Константин Хабенский в роли Бориса Тригорина и Марина Зудина в роли Ирины Аркадиной во время пресс-прогона спектакля Чайка
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Константин Хабенский в роли Тригорина и Марина Зудина в роли Аркадиной на пресс-прогоне "Чайки" в постановке Константина Богомолова

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Марина Зудина (Любовь) и Александр Семчев (Антонина Павловна Опояшина, мать Любови) в сцене из спектакля "Событие"в постановке Константина Богомолова

Актриса Марина Зудина (Любовь) и актер Александр Семчев (Антонина Павловна Опояшина, мать Любови) в сцене из спектакля Событие
2 из 3

Марина Зудина (Любовь) и Александр Семчев (Антонина Павловна Опояшина, мать Любови) в сцене из спектакля "Событие"в постановке Константина Богомолова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Игорь Хрипунов в роли Треплева и Марина Зудина в роли Ирины Аркадиной в сцене из спектакля "Чайка" в постановке Константина Богомолова

Игорь Хрипунов в роли Треплева и Марина Зудина в роли Ирины Аркадиной в сцене из спектакля Чайка
3 из 3

Игорь Хрипунов в роли Треплева и Марина Зудина в роли Ирины Аркадиной в сцене из спектакля "Чайка" в постановке Константина Богомолова

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
1 из 3

Константин Хабенский в роли Тригорина и Марина Зудина в роли Аркадиной на пресс-прогоне "Чайки" в постановке Константина Богомолова

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
2 из 3

Марина Зудина (Любовь) и Александр Семчев (Антонина Павловна Опояшина, мать Любови) в сцене из спектакля "Событие"в постановке Константина Богомолова

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
3 из 3

Игорь Хрипунов в роли Треплева и Марина Зудина в роли Ирины Аркадиной в сцене из спектакля "Чайка" в постановке Константина Богомолова

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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— Сына вашей героини в фильме играет ваш сын Павел. Каково было вместе сниматься?
— Я никогда так не волновалась, как на этих съемках. У нас была очень эмоциональная конфликтная сцена.
И я давно именно в кино не снималась, было непросто, когда мы над маленькой сценой работали сутки. Я привыкла, что за смену снимают сразу несколько сцен. Это для меня был новый опыт — как будто вернулась во времена, когда много играла в кино. Мне кажется, там что-то получилось, та сцена — она подлинная.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПавел Табаков и Марина Зудина на премьере второго сезона "Содержанок"
Актер Павел Табаков и актриса Марина Зудина на премьере второго сезона сериала режиссера Константина Богомолова Содержанки в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Павел Табаков и Марина Зудина на премьере второго сезона "Содержанок"
— Сейчас вы сосредоточены на кино? Нет интереса к новым театральным проектам?
— Последние годы я была в команде Константина Юрьевича Богомолова. Привыкла к определенной планке. Для меня театр — не просто работа. Мне важно сотрудничать с той командой, которую собирает режиссер.
Перерыв оправдан, я в свое время очень много играла и сейчас не могу сказать, что ощущаю какую-то паузу. Мне нравятся те спектакли, которые у меня в репертуаре. Я с радостью их играю.
Второй сезон сериала "Содержанки" выходит на видеосервисе START.
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КультураТеатрСергей БуруновКино и сериалыМарина ЗудинаКонстантин БогомоловАлександр Кузнецов
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