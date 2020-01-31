Отель в Канаде предлагает парам бесплатное проживание с одним условием

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Отель в канадской провинции Британская Колумбия запустил акцию на 14 февраля: пары, которые смогут зачать в нем ребенка на День святого Валентина, получат возможность бесплатного проживания на 18 лет, Отель в канадской провинции Британская Колумбия запустил акцию на 14 февраля: пары, которые смогут зачать в нем ребенка на День святого Валентина, получат возможность бесплатного проживания на 18 лет, сообщает CNN travel.

Специальное предложение называется "Полдень", отель предоставляет его на праздник уже в течение пяти лет.

По правилам, пара должна 14 февраля забронировать номер на четыре часа за 45 долларов и зачать в нем ребенка.