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Туризм
2020-01-31T02:22+0300
https://ria.ru/20200131/1564050059.html
Отель в Канаде предлагает парам бесплатное проживание с одним условием
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РИА Новости

Отель в Канаде предлагает парам бесплатное проживание с одним условием

02:22 31.01.2020
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© Depositphotos / SashaKhalabuzarТуристы в номере отеля
Туристы в номере отеля
© Depositphotos / SashaKhalabuzar
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Отель в канадской провинции Британская Колумбия запустил акцию на 14 февраля: пары, которые смогут зачать в нем ребенка на День святого Валентина, получат возможность бесплатного проживания на 18 лет, сообщает CNN travel.
Специальное предложение называется "Полдень", отель предоставляет его на праздник уже в течение пяти лет.
По правилам, пара должна 14 февраля забронировать номер на четыре часа за 45 долларов и зачать в нем ребенка.
Генеральный директор гостиницы Мэнди Фрамер подчеркнула, что акция не является принуждением для пар, которые не планируют заводить детей. Но для желающих – это возможность уединиться и шанс получить приятный бонус.
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