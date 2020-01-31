Сервис "Заяви о проблеме" поможет быстро реагировать на жалобы

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Решать проблемы с очисткой дорог и уборкой мусора в Вологодском районе теперь можно быстрее и проще. Новый интернет-сервис для работы с обращениями людей "Заяви о проблеме" начал работать в тестовом режиме. Ранее просьбы разобраться в проблемных ситуациях с дорогами, коммунальным хозяйством и благоустройством поступали в администрацию района через социальные сети, звучали на личных приемах и в письменных обращениях; теперь они будут собраны в одном месте.

На сайте zayavioprobleme.ru любой житель района может задать вопрос органам власти — исполнителю на решение отводится несколько суток.

"Без прямой связи с жителями нет развития района. Важно, чтобы информация не терялась, вопросы решались эффективно, а заявитель максимально оперативно получал обратную связь, поэтому меняем подход к работе с обращениями, приводим ее в систему", — цитирует главу района Сергея Жестянникова официальный портал правительства Вологодской области.

За девять дней работы сервиса пользователи оставили уже 106 обращений.

В ближайшее время на сайте также появится интерактивная карта с маршрутами уборки снега. Работу техники можно будет отслеживать онлайн через систему спутниковой навигации ГЛОНАСС. Любой житель района сможет видеть, где в конкретный момент находится техника, — это снимет часть вопросов и увеличит эффективность контроля. Этот сервис будет работать не только зимой — отслеживать можно будет также грейдирование и ремонт.