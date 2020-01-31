Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости
Хорошие новости
2020-01-31T15:41+0300
https://ria.ru/20200131/1564017794.html
Сервис "Заяви о проблеме" поможет быстро реагировать на жалобы
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564017766_0:169:3072:1897_1036x0_80_0_0_4d3892d4db09fdf135234f3a528142bd.jpg
РИА Новости

Сервис "Заяви о проблеме" поможет быстро реагировать на жалобы

08:00 31.01.2020 (обновлено: 15:41 31.01.2020)
828
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДевушки работают за компьютером в библиотеке
Девушки работают за компьютером в библиотеке
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Решать проблемы с очисткой дорог и уборкой мусора в Вологодском районе теперь можно быстрее и проще. Новый интернет-сервис для работы с обращениями людей "Заяви о проблеме" начал работать в тестовом режиме. Ранее просьбы разобраться в проблемных ситуациях с дорогами, коммунальным хозяйством и благоустройством поступали в администрацию района через социальные сети, звучали на личных приемах и в письменных обращениях; теперь они будут собраны в одном месте.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
15 января, 17:51Послание президента России Федеральному собранию
Вологодский губернатор рассказал о реализации части инициатив Путина
На сайте zayavioprobleme.ru любой житель района может задать вопрос органам власти — исполнителю на решение отводится несколько суток.
"Без прямой связи с жителями нет развития района. Важно, чтобы информация не терялась, вопросы решались эффективно, а заявитель максимально оперативно получал обратную связь, поэтому меняем подход к работе с обращениями, приводим ее в систему", — цитирует главу района Сергея Жестянникова официальный портал правительства Вологодской области.
За девять дней работы сервиса пользователи оставили уже 106 обращений.
В ближайшее время на сайте также появится интерактивная карта с маршрутами уборки снега. Работу техники можно будет отслеживать онлайн через систему спутниковой навигации ГЛОНАСС. Любой житель района сможет видеть, где в конкретный момент находится техника, — это снимет часть вопросов и увеличит эффективность контроля. Этот сервис будет работать не только зимой — отслеживать можно будет также грейдирование и ремонт.
Сейчас система тестируется, отрабатывается механизм контроля исполнения поручений. На март планирован официальный запуск сервиса, которым можно будет воспользоваться в том числе в пунктах доступа в библиотеках и МФЦ.
4320004
Обсудить 1
Хорошие новостиХорошие новостиВологодский районВологодская область
Рекомендуем
Череп и кости в пустыне
Ничего живого. Ученые зафиксировали начало нового массового вымирания
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Bunker Hill (CG 52) на военно-морских учениях в Индийском океане
"Она внутри ордера!" Чего экипажи авианосцев США боятся больше всего
Производство ювелирных изделий
О работе руками, которая может озолотить или пустить по миру
Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования
"Сделка века" поможет Трампу и Нетаньяху, а главное — России
Последствия ракетного удара по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака
Число раненных при ударе Ирана по базам США возросло до 64 человек
Люди с флагом Венесуэлы в Каракасе
Американские СМИ: "Как Путин перехитрил нас в Венесуэле"
Газодобывающее предприятие
США назвали транзит газа через Украину частью противостояния России
Участница протеста против Brexit возле здания Парламента в Лондоне
Миллиарды отступных за независимость. Brexit обошелся сверхдорого
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями в адрес России по Украине и Крыму
Марина Зудина на съемках второго сезона сериала Содержанки
Марина Зудина: не все заканчивается, когда муж теряет к жене интерес
Скорая помощь в Индии
В Индии забили камнями женщину, чей муж взял в заложники 20 детей
Алкогольный отдел в супермаркете
Роскачество сравнило вина в картонной упаковке с бутылочными
Сирийские военные в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
Разлад в отношениях
Эксперт рассказала о новой причине для разводов в России
Кинорежиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун
Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
03:09Россиянам рассказали, как правильно спать
03:02РИА Новости стало лидером по цитируемости в СМИ по версии "Медиалогии"
03:01Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
Лента новостейМолния