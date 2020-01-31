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https://ria.ru/20200131/1563921181.html
Рекордная очередь, диковинное меню: первый "Макдоналдс" в Москве
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РИА Новости

Рекордная очередь, диковинное меню: первый "Макдоналдс" в Москве

10:53 31.01.2020 (обновлено: 11:00 31.01.2020)
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Ровно тридцать лет назад в центре Москвы появился первый "Макдоналдс". Чтобы попасть в новое заведение, совершенно не похожее на привычные отечественные пельменные и кафе, приходилось отстоять многочасовую очередь. Кадры открытия ресторана — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Ранним утром 31 января 1990 года больше пяти тысяч человек собрались на Пушкинской площади.

Очередь у ресторана Макдональдс на Пушкинской площади в Москве в день открытия
1 из 14

Ранним утром 31 января 1990 года больше пяти тысяч человек собрались на Пушкинской площади.

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Они хотели раньше других попасть в новый ресторан "Макдоналдс".

Торжественное открытие советско-канадского ресторана Макдональдс
2 из 14

Они хотели раньше других попасть в новый ресторан "Макдоналдс".

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Заведение открывали в торжественной обстановке, с приветствиями и красной лентой.

Торжественное открытия ресторан Макдональдс
3 из 14

Заведение открывали в торжественной обстановке, с приветствиями и красной лентой.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Московский "Макдоналдс", рассчитанный на 900 мест, стал самым большим в мире.

31 января 1990 года на Пушкинской площади открылся первый в Москве советско-канадский ресторан Макдональдс, у входа в который образовалась огромная очередь желающих попасть в рестора
4 из 14

Московский "Макдоналдс", рассчитанный на 900 мест, стал самым большим в мире.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

В числе первых гостей были воспитанники детских домов. Руководство предприятия организовало для них бесплатный обед.

Воспитанники московских детских домов стали первыми посетителями ресторана Макдоналдс на Пушкинской площади в Москве
5 из 14

В числе первых гостей были воспитанники детских домов. Руководство предприятия организовало для них бесплатный обед.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

В первый день работы "Макдоналдс" на Пушкинской площади обслужил рекордные для сети 30 тысяч посетителей.

Обслуживающий персонал Макдоналдса в ожидании посетителей в первый день открытия
6 из 14

В первый день работы "Макдоналдс" на Пушкинской площади обслужил рекордные для сети 30 тысяч посетителей.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© AP Photo / Rudi Blaha

Поход в "Макдоналдс" в 1990 году не был бюджетным: гамбургер стоил полтора рубля, Биг Мак — три рубля 75 копеек.

Женщина ест гамбургер в первом Mcdonald's в Москве. 31 января 1990 года
7 из 14

Поход в "Макдоналдс" в 1990 году не был бюджетным: гамбургер стоил полтора рубля, Биг Мак — три рубля 75 копеек.

© AP Photo / Rudi Blaha
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

В то время средняя зарплата составляла 150 рублей, а месячный проездной на автобус обходился в три рубля.

Во время торжественного открытия ресторана. Советско-канадский ресторан Макдональдс
8 из 14

В то время средняя зарплата составляла 150 рублей, а месячный проездной на автобус обходился в три рубля.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Сюда шли не только за диковинной едой, которую прежде можно было увидеть лишь в кино, но и за непривычным сервисом: в ярком зале посетителей встречали с улыбкой.

Первые посетители советско-канадского ресторана Макдоналдс в Москве. В руке у посетителя Биг-Мак
9 из 14

Сюда шли не только за диковинной едой, которую прежде можно было увидеть лишь в кино, но и за непривычным сервисом: в ярком зале посетителей встречали с улыбкой.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Открыть в Москве "Макдоналдс" планировали еще в 1970-х, однако разрешение от Компартии было получено лишь в 1990 году.

Европейский зал первого советско-канадского ресторана Макдоналдс на Пушкинской площади.Одна из достопримечательностей зала - оригинальный макет Эйфелевой башни
10 из 14

Открыть в Москве "Макдоналдс" планировали еще в 1970-х, однако разрешение от Компартии было получено лишь в 1990 году.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© AP Photo / Rudi Blaha

Посетители первого "Макдональдса" в Москве, 31 января 1990 года.

Посетители в первом Макдональдсе в Москве. 31 января 1990 год
11 из 14

Посетители первого "Макдональдса" в Москве, 31 января 1990 года.

© AP Photo / Rudi Blaha
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Приход "Макдоналдс" в Россию инициировало канадское подразделение сети.

Владимир Малышков, руководитель совместного советско-канадского ресторана Макдоналдс, председатель правления и Джордж А. Кохон, заместитель руководителя ресторана Макдоналдс
12 из 14

Приход "Макдоналдс" в Россию инициировало канадское подразделение сети.

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин

Второй и третий ресторан сети появились в 1993 году на Старом Арбате и улице Горького (сейчас Тверская).

Очередь у входа в ресторан Макдоналдс на Пушкинской площади в день открытия
13 из 14

Второй и третий ресторан сети появились в 1993 году на Старом Арбате и улице Горького (сейчас Тверская).

© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
© РИА Новости / Владимир Вяткин

Сегодня в России работает почти 700 ресторанов "Макдоналдс".

Очередь у входа в ресторан Макдоналдс на Пушкинской площади в Москве в день его открытия, 31 января 1990 года
14 из 14

Сегодня в России работает почти 700 ресторанов "Макдоналдс".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МакдоналдсМоскваФото
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