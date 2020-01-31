Рекордная очередь, диковинное меню: первый "Макдоналдс" в Москве

Ранним утром 31 января 1990 года больше пяти тысяч человек собрались на Пушкинской площади.
Ранним утром 31 января 1990 года больше пяти тысяч человек собрались на Пушкинской площади.
Они хотели раньше других попасть в новый ресторан "Макдоналдс".
Заведение открывали в торжественной обстановке, с приветствиями и красной лентой.
Заведение открывали в торжественной обстановке, с приветствиями и красной лентой.
Московский "Макдоналдс", рассчитанный на 900 мест, стал самым большим в мире.
Московский "Макдоналдс", рассчитанный на 900 мест, стал самым большим в мире.
В числе первых гостей были воспитанники детских домов. Руководство предприятия организовало для них бесплатный обед.
В числе первых гостей были воспитанники детских домов. Руководство предприятия организовало для них бесплатный обед.
В первый день работы "Макдоналдс" на Пушкинской площади обслужил рекордные для сети 30 тысяч посетителей.
В первый день работы "Макдоналдс" на Пушкинской площади обслужил рекордные для сети 30 тысяч посетителей.
Поход в "Макдоналдс" в 1990 году не был бюджетным: гамбургер стоил полтора рубля, Биг Мак — три рубля 75 копеек.
Поход в "Макдоналдс" в 1990 году не был бюджетным: гамбургер стоил полтора рубля, Биг Мак — три рубля 75 копеек.
В то время средняя зарплата составляла 150 рублей, а месячный проездной на автобус обходился в три рубля.
В то время средняя зарплата составляла 150 рублей, а месячный проездной на автобус обходился в три рубля.
Сюда шли не только за диковинной едой, которую прежде можно было увидеть лишь в кино, но и за непривычным сервисом: в ярком зале посетителей встречали с улыбкой.
Сюда шли не только за диковинной едой, которую прежде можно было увидеть лишь в кино, но и за непривычным сервисом: в ярком зале посетителей встречали с улыбкой.
Открыть в Москве "Макдоналдс" планировали еще в 1970-х, однако разрешение от Компартии было получено лишь в 1990 году.
Открыть в Москве "Макдоналдс" планировали еще в 1970-х, однако разрешение от Компартии было получено лишь в 1990 году.
Посетители первого "Макдональдса" в Москве, 31 января 1990 года.
Посетители первого "Макдональдса" в Москве, 31 января 1990 года.
Приход "Макдоналдс" в Россию инициировало канадское подразделение сети.
Приход "Макдоналдс" в Россию инициировало канадское подразделение сети.
Второй и третий ресторан сети появились в 1993 году на Старом Арбате и улице Горького (сейчас Тверская).
Второй и третий ресторан сети появились в 1993 году на Старом Арбате и улице Горького (сейчас Тверская).
Сегодня в России работает почти 700 ресторанов "Макдоналдс".