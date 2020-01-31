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"Она внутри ордера!" Чего экипажи авианосцев США боятся больше всего
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РИА Новости

"Она внутри ордера!" Чего экипажи авианосцев США боятся больше всего

08:00 31.01.2020 (обновлено: 14:30 31.01.2020)
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© Фото : U.S. Navy/ Mass Communication Specialist Seaman George M. BellАмериканская ударная авианосная группа во главе с USS Bunker Hill (CG 52) на военно-морских учениях в Индийском океане
Американская ударная авианосная группа во главе с USS Bunker Hill (CG 52) на военно-морских учениях в Индийском океане
© Фото : U.S. Navy/ Mass Communication Specialist Seaman George M. Bell
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Авианосные ударные группы движутся под прикрытием десятков кораблей, самолетов и субмарин, готовых ежесекундно встать на защиту флагмана. Любого противника обнаружат и уничтожат задолго до того, как он приблизится к ордеру (походному или боевому построению кораблей) на расстояние пуска ракет или торпед, уверяют эксперты Пентагона. Однако советские подводники и российские летчики не раз доказывали, что это не так.

Тринадцать часов

Атомные подлодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК) проекта 675 относились к первому поколению советских АПЛ и, мягко говоря, не отличались малошумностью. Американцы презрительно называли их "ревущими коровами". Гидроакустики засекали подобные цели за сто миль. Вроде бы такой субмарине подкрасться к авианосцу незамеченной совершенно нереально. Но, как выяснилось, для советских подводников нет ничего невозможного.
В 1968-м АПЛ К-10, находившаяся в автономном походе в Южно-Китайском море, получила приказ перехватить соединение ВМС США во главе с авианосцем "Энтерпрайз" — мощнейшим на тот момент в мире, с ядерной силовой установкой. Он нес 90 самолетов на борту и шел под прикрытием ракетного крейсера "Лонг Бич", фрегатов "Бейнбридж" и "Траксан", а также нескольких эсминцев.
© Фото : Public DomainАвианосец Enterprise ("Энтерпрайз")
Авианосец Enterprise (Энтерпрайз)
© Фото : Public Domain
Авианосец Enterprise ("Энтерпрайз")
К-10 находилась на расстоянии 1500 километров от авианосной группы. Причем уточнить координаты не удалось — из-за сильного шторма авиация Тихоокеанского флота укрылась на базах. Подлодка отправилась в поиск практически вслепую и обнаружила цель во многом благодаря мощному тайфуну "Диана", разыгравшемуся в районе маневров. Радисты засекли в эфире переговоры американских моряков, на все лады проклинавших непогоду. А вскоре акустики услышали в гидрофонах звуки гидролокаторов "Энтерпрайза", и К-10 вышла на рубеж ракетной атаки.
Но всплыть для пуска ракет не получилось — высокие волны могли разрушить пусковые контейнеры. Командир К-10 капитан второго ранга Николай Иванов принял решение занять позицию для торпедной атаки. На минимальном ходу лодка прокралась внутрь ордера и затаилась прямо под днищем "Энтерпрайза". Прикрываясь шумом винтов огромного корабля, К-10 сопровождала ударное соединение тринадцать часов. За это время экипаж отработал учебные торпедные пуски по всем вымпелам ордера и снял их акустические профили.
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Затем К-10 осторожно покинула боевой порядок американского соединения и уже с дистанции провела учебную ракетную атаку. В случае реальной войны все корабли были бы уничтожены конвенциональными торпедами или ядерным ударом. Выполнив боевую задачу, К-10 незамеченной оторвалась от авианосной группы и вернулась на базу.

Не уйти от погони

АПЛ К-162 второго поколения была единственным представителем проекта 661 "Анчар" и самой быстрой подводной лодкой в мире: могла идти со скоростью 44 узла (82 километра в час). Крест на проекте поставила его стоимость, за которую К-162 прозвали "золотой рыбкой". Но даже эта единственная лодка успела серьезно потрепать нервы вероятному противнику.
© Фото : PH2 D. BEECH/ U.S. NavyАтомная подводная лодка К-162 (известная позднее также как К-222) на испытаниях
Атомная подводная лодка К-162 (известная позднее также как К-222) на испытаниях
© Фото : PH2 D. BEECH/ U.S. Navy
Атомная подводная лодка К-162 (известная позднее также как К-222) на испытаниях
С 25 сентября 1971-го К-162 находилась в Атлантическом океане. В это время из Средиземного моря на базу в Майами возвращалась авианосная ударная группа во главе с гордостью ВМС США суперавианосцем "Саратога". Курсы АУГ и советской АПЛ пересеклись в октябре. Благодаря легкому шторму К-162 обнаружила корабли раньше, чем ее засекли американские гидроакустики. А когда наконец им это удалось, в ордере началась паника.
"Золотая рыбка" двигалась так быстро, что американцы не сомневались: им на хвост села не одна советская субмарина, а целая "волчья стая". Когда подлодка появлялась в другом квадрате, ее принимали за новую цель. Попытки отогнать субмарину успехом не увенчались: она возникала то с левого борта "Саратоги", то с правого.
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Авианосец с максимальным ходом в 35 узлов не мог оторваться от преследователя чисто физически. Во время многочасовой погони советская подлодка отработала учебные торпедные атаки и несколько раз выходила на выгодный курс для пуска противокорабельных ракет "Аметист". Условно отыграв все мыслимые и немыслимые сценарии, К-162 отстала от ордера и ушла решать другие задачи.

Столкновение в море

Торпедная АПЛ К-314 проекта 671 "Ерш" отправилась в автономное плавание в Японское море 10 марта 1984-го. Цель похода — наблюдение за американским авианосцем "Китти Хоук", который во главе 7-го флота США проводил учения Team Spirit-84 с кораблями южнокорейских ВМС неподалеку от территориальных вод СССР. Вскоре К-314 обнаружила авианосную группу и незамеченной проникла внутрь ордера.
Лодку засекли лишь спустя семь суток. Все это время экипаж изучал корабли ордера, слушал шумы и держался поблизости от авианосца. Когда американцы поняли, что за ними следят, авианосец "Китти Хоук" спешно ушел в территориальные воды Южной Кореи, а К-314 осталась ждать, продолжив поиск.
© AP Photo / Steve HelberАмериканский штурмовик F/A-18 Hornet взлетает с палубы авианосца "Китти Хоук" в Персидском заливе. 21 марта 2003
Американский штурмовик F/A-18 Hornet взлетает с палубы авианосца Китти Хоук в Персидском заливе. 21 марта 2003
© AP Photo / Steve Helber
Американский штурмовик F/A-18 Hornet взлетает с палубы авианосца "Китти Хоук" в Персидском заливе. 21 марта 2003
Вечером 21 марта советские гидроакустики услышали странные шумы. Поднявшись на перископную глубину, командир Владимир Евсиенко увидел авианосную ударную группу всего в 20-30 кабельтовых от К-314. Он дал команду на срочное погружение, но "Китти Хоук", следовавший с выключенными ходовыми огнями и скоростью около 30 километров в час, столкнулся с атомоходом. У К-314 были повреждены винт и стабилизатор, но лодка ушла своим ходом. Позже ее отбуксировали в бухту Чажма (50 километров от Владивостока).
"Китти Хоук" получил 40-метровую пробоину ниже ватерлинии. К счастью, обошлось без жертв. Авианосец отправили на ремонт на военно-морскую базу Субик-Бей на Филиппинах. Это происшествие активно обсуждалось в американской прессе. В частности, военных упрекали за то, что советская АПЛ смогла так близко подкрасться к ударной группе.

Сфотографировать и уйти

Неоднократно отличались в противостоянии с американскими авианосцами и летчики. В октябре 2000-го разведчик Ил-38 обнаружил в Японском море все тот же "Китти Хоук", шедший с эскортом в сторону Южной Кореи.
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкФронтовые бомбардировщики СУ-24 М совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума "Армия-2019" в парке "Патриот"
Фронтовые бомбардировщики СУ-24 М совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума Армия-2019 в парке Патриот
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Фронтовые бомбардировщики СУ-24 М совершают полет на сводной тренировке динамического показа боевых возможностей вооружения и военной техники с авиацией в рамках предстоящего Международного военно-технического форума "Армия-2019" в парке "Патриот"
Американцы двигались как на параде, ведь ВВС России в то время крайне редко вылетали на перехват таких целей из-за нехватки топлива. Однако командование Тихоокеанского флота совместно с Дальневосточной армией ВВС и ПВО решило "взбодрить" вероятного противника и разработало план условного уничтожения авианосца. Пока он принимал топливо с танкеров, в воздух поднялись два самолета-разведчика Су-24МР и два многоцелевых истребителя Су-27 прикрытия, которые взяли курс на экскадру.
Летчики шли на предельно малой высоте, чтобы не "светиться" на радарах. Их появление стало полной неожиданностью. Моряки начали спешно рубить топливные шланги и расчищать палубу для своей авиации. Российские самолеты дважды прошли над "Китти Хоук", проведя детальную аэрофотосъемку. Американцы подняли в воздух собственные истребители лишь спустя полчаса.
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Южно-Китайское мореВВС РФИл-38Су-24Су-27Министерство обороны СШАНиколай ИвановВладивостокСШАБезопасность
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Арсений Понфиленко
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