Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T00:19+0300
https://ria.ru/20200130/1564084932.html
Следствие обязали изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону
https://cdn24.img.ria.ru/images/155592/57/1555925797_758:646:3031:1925_1036x0_80_0_0_7be633e361c1380c09957671ed5e05ba.jpg
РИА Новости

Следствие обязали изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

23:53 30.01.2020 (обновлено: 00:19 31.01.2020)
13812
© АГН "Москва" / Авилов АлександрСестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019
© АГН "Москва" / Авилов Александр
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура обязала следствие переквалифицировать сестрам Хачатурян обвинение с убийства на самооборону и провести дополнительное предварительное расследование, рассказал РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
По его словам, в ведомстве указали на необходимость переквалифицировать дело, поскольку в действиях сестер усматривается необходимая оборона.
Кадр из видео следственного эксперимента с участием сестер Хачатурян
8 октября 2019, 16:15
Сестры Хачатурян показали, как убивали отца
Ранее Следственный комитет сообщил о завершении расследования этого уголовного дела. Девушкам предъявили обвинение в совершении преступления по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение. Сестрам также не стали продлевать меру пресечения. Позже их освободили от электронных браслетов.

Дело сестер Хачатурян

Резонансное убийство произошло в июле 2018 года. Следствие утверждает, что три сестры Хачатурян зарезали отца в квартире в Москве. Девушек поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий".
Адвокаты сообщали, что следствие ранее оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". Защита утверждает, что Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Все это время защита настаивала, что девушки действовали в рамках самообороны.
Участники митинга в поддержку сестер Хачатурян в Санкт-Петербурге
8 декабря 2019, 08:00
Кто и почему выступает против закона о домашнем насилии
2405143865
Обсудить 35
Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеАлексей ЛипцерСледственный комитет РФГенеральная прокуратура РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Я искренне против домашнего насилия. Но тут даже превышения самообороны с натяжкой. Ценичное, продуманное убийство по предварительному сговору. Даже аффект не случился
31 января, 01:00
Ярослав Погодин
5600107
Тогда пусть отпустят сотни других которые Реально Сидят по данной статье за превышение полномочий. Причём многие из сидящих на самом деле спасали свои семьи. У законодательства подходы кривоваты,есть бабки на адвоката и дави народ...Так чтоль?. По поводу насилия где от них заявления в полиции? Судя по их инстаграму девочки отрывались по полной.
31 января, 00:51
kksv44
5401203
Рекомендуем
Мессенджер WhatsApp
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Голунов прокомментировал арест пятерых экс-полицейских
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
СМИ узнали причину вмешательства Нетаньяху в дело израильтянки Иссахар
Мишустин распорядился о закрытии границы России на Дальнем Востоке
Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с "хлебом" для блокадников
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
Израильтянка Наама Иссахар
Путин помиловал осужденную израильтянку Иссахар
Пассажиры у поезда Сапсан на Ленинградском вокзале Москвы
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
В ВОЗ рассказали, как остановить распространение коронавируса
Политолог Михаил Погребинский
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
Путин пошутил над бережливостью Силуанова
Путин пошутил про призыв Силуанова "беречь каждый рубль"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ
Мишустин распределил обязанности между своими заместителями
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Представительница Украины проголосовала за возвращение России в ПАСЕ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04В Китае число зараженных новым коронавирусом составляет 9692 человека
02:58Эксперты рассказали, что может обсудить Помпео на переговорах в Минске
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
Лента новостейМолния