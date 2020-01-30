Следствие обязали изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

Сестры Хачатурян Ангелина и Крестина, обвиняемые в убийстве своего отца, в Басманном суде перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении меры пресечения. 26 июня 2019

По его словам, в ведомстве указали на необходимость переквалифицировать дело, поскольку в действиях сестер усматривается необходимая оборона.

Ранее Следственный комитет сообщил о завершении расследования этого уголовного дела. Девушкам предъявили обвинение в совершении преступления по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение. Сестрам также не стали продлевать меру пресечения. Позже их освободили от электронных браслетов.

Дело сестер Хачатурян

Резонансное убийство произошло в июле 2018 года. Следствие утверждает, что три сестры Хачатурян зарезали отца в квартире в Москве. Девушек поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий".