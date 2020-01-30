Следствие обязали изменить обвинение сестрам Хачатурян на самооборону

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Генеральная прокуратура обязала следствие переквалифицировать сестрам Хачатурян обвинение с убийства на самооборону и провести дополнительное предварительное расследование, рассказал РИА Новости адвокат Алексей Липцер.
По его словам, в ведомстве указали на необходимость переквалифицировать дело, поскольку в действиях сестер усматривается необходимая оборона.
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Ранее Следственный комитет сообщил о завершении расследования этого уголовного дела. Девушкам предъявили обвинение в совершении преступления по статье "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Однако Генпрокуратура отказалась утверждать обвинительное заключение. Сестрам также не стали продлевать меру пресечения. Позже их освободили от электронных браслетов.
Дело сестер Хачатурян
Резонансное убийство произошло в июле 2018 года. Следствие утверждает, что три сестры Хачатурян зарезали отца в квартире в Москве. Девушек поместили в СИЗО, но затем смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий".
Адвокаты сообщали, что следствие ранее оставило квалификацию без изменения, хотя было установлено, что сестры жили "в условиях многолетней психотравмирующей ситуации". Защита утверждает, что Хачатурян несколько лет систематически избивал дочерей и "применял сексуальное насилие". Все это время защита настаивала, что девушки действовали в рамках самообороны.
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