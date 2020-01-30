В ВОЗ рассказали, как остановить распространение коронавируса

"Комитет полагает, что все еще возможно прервать распространение вируса, если страны примут строгие меры по раннему распознаванию болезни, изолированию и лечению заболевших, а также отслеживанию их контактов и будут поощрять меры по социальному дистанцированию, соизмеримые с риском. Важно отметить, что с развитием ситуации будут развиваться стратегические цели и меры по предотвращению и снижению рисков распространения инфекции", - говорится в решении комитета.