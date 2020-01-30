В ВОЗ рассказали, как остановить распространение коронавируса

ЖЕНЕВА, 30 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Распространение 2019-nCoV можно остановить, если страны примут меры по раннему распознаванию болезни, изолируют больных и отследят их контакты, говорится в решении чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам заседания в четверг.
"Комитет полагает, что все еще возможно прервать распространение вируса, если страны примут строгие меры по раннему распознаванию болезни, изолированию и лечению заболевших, а также отслеживанию их контактов и будут поощрять меры по социальному дистанцированию, соизмеримые с риском. Важно отметить, что с развитием ситуации будут развиваться стратегические цели и меры по предотвращению и снижению рисков распространения инфекции", - говорится в решении комитета.
В четверг чрезвычайный комитет объявил вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Решение было принято почти единогласно.
По данным ВОЗ на четверг, новым коронавирусом по всему миру заболело 7834 человек. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а 98 – в 18 странах мира, 8 случаев передачи вируса от человек к человеку. В тяжелом состоянии находится 1370 человек и 170 человек скончались. Еще у 12167 человек выявлено подозрение на заболевание.
Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий и как высокий в регионе и по всему миру. ВОЗ также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV, а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV".
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