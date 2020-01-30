Названа зарплата Медведева на новой должности

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку членами правительства РФ

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Зампредседатель Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вступил в силу с 16 января.

Согласно закону, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом, полномочия также определяются главой государства.

Зампред Совбеза обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Отставка правительства

В середине января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Президент предложил ряд фундаментальных изменений в Конституцию, например, наделить Госдуму правом не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера. Затем в этот же день Медведев объявил об отставке правительства.

Позже политик объяснил, что для подобных изменений "президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства".

Как отметил Медведев, в общей сложности он возглавлял российское правительство на протяжении восьми лет, а это "огромный срок".

Через несколько часов после отставки кабмина Путин предложил возглавить его Михаилу Мишустину. На следующий день парламент утвердил бывшего главу ФНС на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.

"Важная работа"

Медведев рассказал, что в формировании новой должности нет ничего неожиданного.

"Такие идеи, на самом деле, существовали. И когда президент предложил стать заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации — а председателем по Конституции является президент, — я, естественно, согласился, потому что это важная такая, нужная, как мне представляется, работа", — отметил он.