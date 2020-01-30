Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T23:43+0300
https://ria.ru/20200130/1564084858.html
Названа зарплата Медведева на новой должности
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1d/1564017493_0:0:3074:1729_1036x0_80_0_0_01296af7ec72edcb6ad093f8bd02a350.jpg
РИА Новости

Названа зарплата Медведева на новой должности

23:43 30.01.2020
33971
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку членами правительства РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев перед началом встречи президента РФ Владимира Путина с ушедшими в отставку членами правительства РФ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ вступил в силу с 16 января.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время интервью Первому каналу
19 января, 13:03Отставка правительства России
Медведев объяснил неожиданную отставку правительства
Согласно закону, заместитель председателя Совбеза назначается и освобождается от должности президентом, полномочия также определяются главой государства.
Зампред Совбеза обязан сообщать в порядке, предусмотренном указами президента, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Отставка правительства

В середине января Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию. Президент предложил ряд фундаментальных изменений в Конституцию, например, наделить Госдуму правом не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьера. Затем в этот же день Медведев объявил об отставке правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с заместителем председателя Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым
18 января, 19:57
"Уважали". Одноклассники Мишустина рассказали о детстве премьера
Позже политик объяснил, что для подобных изменений "президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства".
Как отметил Медведев, в общей сложности он возглавлял российское правительство на протяжении восьми лет, а это "огромный срок".
Через несколько часов после отставки кабмина Путин предложил возглавить его Михаилу Мишустину. На следующий день парламент утвердил бывшего главу ФНС на посту премьер-министра, в открытом голосовании его кандидатуру поддержали 383 депутата, против не выступил никто, воздержался 41 законодатель.

"Важная работа"

Медведев рассказал, что в формировании новой должности нет ничего неожиданного.
"Такие идеи, на самом деле, существовали. И когда президент предложил стать заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации — а председателем по Конституции является президент, — я, естественно, согласился, потому что это важная такая, нужная, как мне представляется, работа", — отметил он.
Кроме того, Медведев сообщил, что остается председателем партии "Единая Россия", поскольку пост зампредседателя Совбеза это позволяет.
25513293
Обсудить 36
Михаил МишустинДмитрий МедведевВладимир ПутинРоссияПолитика
Популярные комментарии
Как раз таки, для него деньги есть, а вы держитесь.
31 января, 00:23
KKlikklyak
2840301
"Денег нет, но вы держитесь..." (с)
31 января, 00:17
Ekaterina Bar
2440201
Рекомендуем
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с "хлебом" для блокадников
Блокадница Ленинграда прокомментировала скандал в Керчи
Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
СМИ узнали причину вмешательства Нетаньяху в дело израильтянки Иссахар
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
Томаты
Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры
Мессенджер WhatsApp
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
ВОЗ признала вспышку коронавируса из Китая чрезвычайной ситуацией
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Стала известна зарплата Медведева в Совбезе
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Политолог Михаил Погребинский
Киевский политолог призвал Россию выдвинуть Украине жесткие требования
Ярослав Нилов
В Госдуме прокомментировали инцидент с подарками блокадникам
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Лондон, Великобритания
Эксперты оценили последствия Brexit для Великобритании и Евросоюза
Торговое судно SS Cotopaxi
В Бермудском треугольнике нашли пропавший сто лет назад корабль
Путин пошутил над бережливостью Силуанова
Путин пошутил про призыв Силуанова "беречь каждый рубль"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04В Китае число зараженных новым коронавирусом составляет 9692 человека
02:58Эксперты рассказали, что может обсудить Помпео на переговорах в Минске
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
Лента новостейМолния