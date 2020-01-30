В ВОЗ призвали бороться с недостоверной информацией о коронавирусе

ЖЕНЕВА, 30 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует странам бороться со слухами и недостоверной информацией, связанной со вспышкой 2019-nCoV, завил по итогам заседания чрезвычайного комитета организации генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Среди других рекомендаций ВОЗ по борьбе с новым коронавирусом – разработка необходимых мер для обеспечения "быстрой выработки и доступу к потенциальным вакцинам, диагностике, антивирусным медикаментам и другим терапевтическим средствам для стран с низким и средним уровнем дохода населения", оказание экспертной помощи при исследованиях нового вируса.
Китаю ВОЗ рекомендовал усилить поиски зоологического источника вируса, а также проводить досмотр людей в международных аэропортах и портах для раннего выявления симптомов болезни и изолирования больных людей.
В чрезвычайном комитете также считают, что решения ряда стран об отказах в визах, закрытии границ и карантине для путешествующих не должны становиться правилом в данной ситуации и должны быть пересмотрены. Именно поэтому чрезвычайный комитет не стал вводить общую рекомендацию на ограничение передвижения товаров и людей.
При этом государства должны в течение 48 часов уведомить ВОЗ о причинах, по которым были введены серьезные меры, ограничивающие международный траффик. ВОЗ изучит данные причины и, в случае несогласия с ними, может попросить страны их пересмотреть.
Как отметил гендиректор ВОЗ, решение организации объявить вспышку коронавируса ЧС международного масштаба не является упреком Китаю. Наоборот, действия Пекина стали эталоном в борьбе с распространением подобных заболеваний.
"Скорость, с которой Китай выявил вспышку, изолировал заболевших, определил последовательность вируса и поделился им с ВОЗ и другими странами, беспрецедентна", - подчеркнул доктор Тедрос.
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