В ВОЗ призвали бороться с недостоверной информацией о коронавирусе

ЖЕНЕВА, 30 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения ( . Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) рекомендует странам бороться со слухами и недостоверной информацией, связанной со вспышкой 2019-nCoV, завил по итогам заседания чрезвычайного комитета организации генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Среди других рекомендаций ВОЗ по борьбе с новым коронавирусом – разработка необходимых мер для обеспечения "быстрой выработки и доступу к потенциальным вакцинам, диагностике, антивирусным медикаментам и другим терапевтическим средствам для стран с низким и средним уровнем дохода населения", оказание экспертной помощи при исследованиях нового вируса.

Китаю ВОЗ рекомендовал усилить поиски зоологического источника вируса, а также проводить досмотр людей в международных аэропортах и портах для раннего выявления симптомов болезни и изолирования больных людей.

В чрезвычайном комитете также считают, что решения ряда стран об отказах в визах, закрытии границ и карантине для путешествующих не должны становиться правилом в данной ситуации и должны быть пересмотрены. Именно поэтому чрезвычайный комитет не стал вводить общую рекомендацию на ограничение передвижения товаров и людей.

При этом государства должны в течение 48 часов уведомить ВОЗ о причинах, по которым были введены серьезные меры, ограничивающие международный траффик. ВОЗ изучит данные причины и, в случае несогласия с ними, может попросить страны их пересмотреть.

Как отметил гендиректор ВОЗ, решение организации объявить вспышку коронавируса ЧС международного масштаба не является упреком Китаю. Наоборот, действия Пекина стали эталоном в борьбе с распространением подобных заболеваний.