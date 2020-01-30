В ООН сообщили дату заседания с участием президента Палестины

Отвечая на вопрос о том, когда ожидается заседание с участием Аббаса, он заявил: "Намечено на 11 число".

Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.

Ранее Мансур заявлял, что Палестина готовит к внесению в Совет Безопасности резолюцию, осуждающую предложенную США "сделку века".