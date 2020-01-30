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В ООН сообщили дату заседания с участием президента Палестины
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РИА Новости

В ООН сообщили дату заседания с участием президента Палестины

23:36 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент государства Палестина Махмуд Аббас
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
ООН, 30 янв - РИА Новости. Заседание СБ ООН с участием президента Палестины Махмуда Аббаса намечено на 11 февраля, заявил журналистам палестинский постпред при ООН Рияд Мансур.
Отвечая на вопрос о том, когда ожидается заседание с участием Аббаса, он заявил: "Намечено на 11 число".
Во вторник в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Трамп представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, отбрасывает принципиальную для палестинцев проблему возвращения палестинских беженцев, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством.
Ранее Мансур заявлял, что Палестина готовит к внесению в Совет Безопасности резолюцию, осуждающую предложенную США "сделку века".
По его словам, Аббас выступит в СБ ООН, чтобы донести позицию Палестины по так называемой "сделке века".
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