В Греции госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. В городе Салоники на севере Греции госпитализирован мужчина с симптомами гриппа, он помещён в изолятор, поскольку ранее ездил в китайский город Ухань, где был очаг распространения нового коронавируса, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.
Как сообщает агентство, 60-летний мужчина помещён в больницу AHEPA (лат.).
Руководитель больницы Панайотис Панделиадис сказал, что анализ был отправлен в Институт Пастера, чтобы определить, был ли это случай коронавируса, результаты ожидаются в пятницу.
AHEPA - одна из 21 больницы по всей Греции и одна из трех в Салониках, которые были определены для лечения больных в случае заражения новым коронавирусом.
В городе Ухань в конце декабря 2019 года началась вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. Случаи заражения зафиксированы и за пределами материкового Китая.
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