В Греции госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

АФИНЫ, 30 янв - РИА Новости. В городе В городе Салоники на севере Греции госпитализирован мужчина с симптомами гриппа, он помещён в изолятор, поскольку ранее ездил в китайский город Ухань, где был очаг распространения нового коронавируса , сообщает Афинское агентство новостей АМНА

Как сообщает агентство, 60-летний мужчина помещён в больницу AHEPA (лат.).

Руководитель больницы Панайотис Панделиадис сказал, что анализ был отправлен в Институт Пастера, чтобы определить, был ли это случай коронавируса, результаты ожидаются в пятницу.

AHEPA - одна из 21 больницы по всей Греции и одна из трех в Салониках, которые были определены для лечения больных в случае заражения новым коронавирусом.