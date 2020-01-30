Помпео предложил палестинцам представить альтернативу "сделке века"

Источник рассказал о беседе Путина и Нетаньяху по "сделке века"

Источник рассказал о беседе Путина и Нетаньяху по "сделке века"

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.