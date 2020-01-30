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Помпео предложил палестинцам представить альтернативу "сделке века"
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РИА Новости

Помпео предложил палестинцам представить альтернативу "сделке века"

23:20 30.01.2020
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
© REUTERS / Tom Brenner
ВАШИНГТОН, 30 янв – РИА Новости. В плане по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной, который представили США, не все идеально, но палестинцы могут внести свои предложения, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"У них (палестинцев – ред.) есть выбор, который они должны сделать. Они могут делать то, что предусмотрено планом …Это не значит, что у нас там все в полном порядке. Это видение. Это предложение. Представьте встречное предложение. Представьте альтернативу. Представьте варианты. Скажите: "Эй, это то, что нам нравится. Нам нравятся 50 миллиардов долларов. Нам нравится возможность иметь государство. Но, ребята, мы бы хотели видеть А, Б и В", - сказал Помпео в интервью Sky News Arabia, текст которого распространила пресс-служба госдепартамента.
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Вчера, 14:28
Источник рассказал о беседе Путина и Нетаньяху по "сделке века"
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. План не учитывает ключевые требования палестинцев, которые изначально отказались участвовать в его разработке.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
В среду Помпео заявил, что Израиль готов к переговорам с палестинцами на основе предложенной "сделки века".
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
29 января, 12:24
В Кремле прокомментировали "сделку века" по Палестине
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Майк ПомпеоДональд ТрампПалестинаСШАВ мире
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