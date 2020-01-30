ВОЗ не рекомендует ограничивать передвижение людей из-за коронавируса

ЖЕНЕВА, 30 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения ( . Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижения людей и товаров в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае , завил по итогам заседания чрезвычайного комитета организации генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"ВОЗ не рекомендует и высказывается крайне против любых ограничений на передвижение из Китая. Мы не рекомендуем вводить ограничения на перемещение людей или товаров", - заявил он.

В четверг чрезвычайный комитет объявил вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Решение было принято почти единогласно.

По данным ВОЗ на четверг, новым коронавирусом по всему миру заболело 7834 человек. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а 98 – в 18 странах мира, отмечено 8 случаев передачи вируса от человек к человеку. В тяжелом состоянии находятся 1370 человек и 170 человек скончались. Еще у 12167 человек выявлено подозрение на заболевание.