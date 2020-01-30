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ВОЗ не рекомендует ограничивать передвижение людей из-за коронавируса
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РИА Новости

ВОЗ не рекомендует ограничивать передвижение людей из-за коронавируса

23:07 30.01.2020 (обновлено: 23:11 30.01.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterМедицинские работники в защитных костюмах на КПП в Китае
Медицинские работники в защитных костюмах на КПП в Китае
© REUTERS / Thomas Peter
ЖЕНЕВА, 30 янв – РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижения людей и товаров в связи со вспышкой нового коронавируса в Китае, завил по итогам заседания чрезвычайного комитета организации генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"ВОЗ не рекомендует и высказывается крайне против любых ограничений на передвижение из Китая. Мы не рекомендуем вводить ограничения на перемещение людей или товаров", - заявил он.
В четверг чрезвычайный комитет объявил вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Решение было принято почти единогласно.
По данным ВОЗ на четверг, новым коронавирусом по всему миру заболело 7834 человек. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а 98 – в 18 странах мира, отмечено 8 случаев передачи вируса от человек к человеку. В тяжелом состоянии находятся 1370 человек и 170 человек скончались. Еще у 12167 человек выявлено подозрение на заболевание.
Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий и как высокий в регионе и по всему миру. ВОЗ также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV, а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV".
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусаВОЗЖенева (город)КитайВ мире
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