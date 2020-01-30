Голунов прокомментировал арест пятерых экс-полицейских

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Журналист Иван Голунов предложил помощь семьям арестованных экс-полицейских, которые попали в тяжелое финансовое положение.
"На суде прозвучало, что некоторые из задержанных являются единственными кормильцами семьи и их детям нужна медицинская помощь. <…> Я готов материально помочь семьям, если у них возникнет критическая ситуация", — написал он в телеграме.
При этом Голунов подчеркнул, что полностью согласен с решением Басманного суда Москвы, который ранее арестовал пятерых бывших полицейских УВД по ЗАО ГУ МВД на два месяца.
Задержанные Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, а также их начальник майор Игорь Ляховец не признали вину по делу Голунова; заключенный под стражу ранее Максим Уметбаев частично признал вину в применении физической силы. Как ранее рассказал журналист, Уметбаев два раза ударил его при задержании в висок.
В июне в Москве задержали Голунова. В полиции заявили, что при досмотре у него нашли пять свертков с мефедроном, а при обыске в квартире — несколько граммов кокаина. Против него возбудили уголовное дело. Сам журналист заявил, что наркотики ему подбросили. Через несколько дней министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил, что дело Голунова прекратили из-за недоказанности его участия в совершении преступления. С него сняли все обвинения и освободили из-под домашнего ареста. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
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