Голунов прокомментировал арест пятерых экс-полицейских

При этом Голунов подчеркнул, что полностью согласен с решением Басманного суда Москвы, который ранее арестовал пятерых бывших полицейских УВД по ЗАО ГУ МВД на два месяца.

Задержанные Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, а также их начальник майор Игорь Ляховец не признали вину по делу Голунова; заключенный под стражу ранее Максим Уметбаев частично признал вину в применении физической силы. Как ранее рассказал журналист, Уметбаев два раза ударил его при задержании в висок.