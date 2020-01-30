В ЕР поддержали ужесточение наказания чиновников за хамство

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Ответственный секретарь комиссии партии " Ответственный секретарь комиссии партии " Единая Россия " (ЕР) по этике Евгений Ревенко считает, что заслуги и показатели чиновника не могут оправдать чванство и барские замашки, сообщает пресс-служба партии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что наказание для хамов-чиновников должно быть строже, чем для обычных граждан.

"Непозволительно ставить себя выше других. Тех, кто забывает об этом и начинает смотреть на людей свысока, ждет судьба Михаила Игнатьева (экс-главы Чувашии - ред.). Никакие заслуги, цифры и показатели не могут служить оправданием чванству и барским замашкам. Комиссия по этике оперативно и принципиально реагировала и будет реагировать на неадекватное поведение чиновников", - цитирует Ревенко пресс-служба партии.

Депутат считает, что наказание за хамство действительно должно быть строже, потому что быть начальником – это не привилегия, а серьезный груз ответственности.

"Власть – это, прежде всего, доверие людей, и мы никому не позволим его разрушать", - добавил Ревенко.

Во вторник секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что Игнатьева исключили из партии. Комиссия ЕР по этике ранее рекомендовала президиуму генсовета исключить Игнатьева из партии, который, еще находясь в должности главы Чувашии, во время вручения новой техники пожарным вынудил одного из них подпрыгивать за ключами.