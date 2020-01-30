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2020-01-30T23:57+0300
https://ria.ru/20200130/1564084071.html
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
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РИА Новости

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

22:45 30.01.2020 (обновлено: 23:57 30.01.2020)
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© REUTERS / China DailyМедицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
© REUTERS / China Daily
ЖЕНЕВА, 30 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.
По последней информации, по всему миру заболели уже 7834 человека. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а 98 — в 18 странах мира, восемь случаев передачи вируса от человека к человеку. В тяжелом состоянии находятся 1370 человек, и 170 человек скончались. Еще у 12 167 человек выявлено подозрение на заболевание.
Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. Организация также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV".
При этом генеральный директор ВОЗ отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку.
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Распространение коронавируса

В конце прошлого месяца китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Специалисты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.
Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть российскую границу на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения вируса.
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Симптомы и профилактика

Основными симптомами заболевания, вызванного коронавирусом, являются чувство усталости, затруднение дыхания, высокая температура, кашель и боль в горле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве призвали относиться к этим признакам очень внимательно, если больной посещал в последние две недели Китай и прилегающие регионы или контактировал с тем, кто недавно вернулся оттуда.
Как отметили в Роспотребнадзоре, пневмонию, вызванную коронавирусом, нельзя лечить антибиотиками.
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"В случае развития пневмонии лечение направлено на поддержание функции легких", — рассказали специалисты.
В ведомстве уточнили, что специфического противовирусного препарата от нового коронавируса нет.
"Заразиться коронавирусом могут люди всех возрастов, но дети и люди старше 65 лет, а также лица с ослабленной иммунной системой попадают в зону риска тяжелого течения заболевания", — сообщили в Роспотребнадзоре.
Из-за распространения инфекции ведомство рекомендовало избегать рукопожатий при приветствии и поцелуев в щеку. Эксперты также посоветовали поддерживать чистоту рук и поверхностей — использовать дезинфицирующее средство, всегда мыть руки перед едой, на работе регулярно очищать клавиатуру компьютера, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.
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Распространение нового коронавирусаВОЗКитайВ мире
Популярные комментарии
Что-то подобное уже было. Птичий грипп, свиной грипп. Фарм.корпорации нагнетают панику для привлечения инвестиций от государства для создания вакцины и в дальнейшем больших продаж вакцины. Ничего личного просто бизнес.
30 января, 23:05
Юрий Иванов
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прям как с эболой, пытаются скрыть важные процессы в мире хайпом на слабеньком вирусе.
30 января, 22:56
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