ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

ЖЕНЕВА, 30 янв — РИА Новости, Елизавета Исакова. Всемирная организация здравоохранения ( ВОЗ ) признала вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус. . Всемирная организация здравоохранения () призналанового коронавируса вчрезвычайной ситуацией международного значения, сообщил генеральный директор Тедрос Адханом Гебрейесус.

По последней информации, по всему миру заболели уже 7834 человека. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а 98 — в 18 странах мира, восемь случаев передачи вируса от человека к человеку. В тяжелом состоянии находятся 1370 человек, и 170 человек скончались. Еще у 12 167 человек выявлено подозрение на заболевание.

Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. Организация также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV".

При этом генеральный директор ВОЗ отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку.

Распространение коронавируса

В конце прошлого месяца китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Специалисты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.

Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть российскую границу на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения вируса.

Симптомы и профилактика

Основными симптомами заболевания, вызванного коронавирусом, являются чувство усталости, затруднение дыхания, высокая температура, кашель и боль в горле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве призвали относиться к этим признакам очень внимательно, если больной посещал в последние две недели Китай и прилегающие регионы или контактировал с тем, кто недавно вернулся оттуда.

Как отметили в Роспотребнадзоре, пневмонию, вызванную коронавирусом, нельзя лечить антибиотиками.

"В случае развития пневмонии лечение направлено на поддержание функции легких", — рассказали специалисты.

В ведомстве уточнили, что специфического противовирусного препарата от нового коронавируса нет.

"Заразиться коронавирусом могут люди всех возрастов, но дети и люди старше 65 лет, а также лица с ослабленной иммунной системой попадают в зону риска тяжелого течения заболевания", — сообщили в Роспотребнадзоре.