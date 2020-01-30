ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией

По последней информации, по всему миру заболели уже 7834 человека. Из них 7736 подтвержденных случаев зарегистрировано в Китае, а 98 — в 18 странах мира, восемь случаев передачи вируса от человека к человеку. В тяжелом состоянии находятся 1370 человек, и 170 человек скончались. Еще у 12 167 человек выявлено подозрение на заболевание.
Уровень распространения болезни в Китае расценивается как очень высокий. Организация также рекомендовала присвоить заболеванию временное название "острое респираторное заболевание 2019-nCoV", а самому вирусу дать временное имя "2019-nCoV".
При этом генеральный директор ВОЗ отметил, что эксперты верят в возможность остановить вспышку.
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Распространение коронавируса
В конце прошлого месяца китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Специалисты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.
Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть российскую границу на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения вируса.
Симптомы и профилактика
Основными симптомами заболевания, вызванного коронавирусом, являются чувство усталости, затруднение дыхания, высокая температура, кашель и боль в горле, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В ведомстве призвали относиться к этим признакам очень внимательно, если больной посещал в последние две недели Китай и прилегающие регионы или контактировал с тем, кто недавно вернулся оттуда.
Как отметили в Роспотребнадзоре, пневмонию, вызванную коронавирусом, нельзя лечить антибиотиками.
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"В случае развития пневмонии лечение направлено на поддержание функции легких", — рассказали специалисты.
В ведомстве уточнили, что специфического противовирусного препарата от нового коронавируса нет.
"Заразиться коронавирусом могут люди всех возрастов, но дети и люди старше 65 лет, а также лица с ослабленной иммунной системой попадают в зону риска тяжелого течения заболевания", — сообщили в Роспотребнадзоре.
Из-за распространения инфекции ведомство рекомендовало избегать рукопожатий при приветствии и поцелуев в щеку. Эксперты также посоветовали поддерживать чистоту рук и поверхностей — использовать дезинфицирующее средство, всегда мыть руки перед едой, на работе регулярно очищать клавиатуру компьютера, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.
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