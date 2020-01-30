СМИ узнали причину вмешательства Нетаньяху в дело израильтянки Иссахар

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вмешался в ситуацию израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в РФ за хранение наркотиков, чтобы это дело не повредило стратегическим отношениям с Россией

"Премьер-министр Нетаньяху сказал репортерам в самолете на обратном пути из Москвы в Израиль, что он лично вмешался в дело Наамы Иссахара, потому что оно могло повредить стратегическим отношениям с Россией", - передаёт 13-й телеканал Израиля.

Самолет с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, его супругой Сарой и помилованной президентом РФ израильтянкой Наамой Иссахар приземлился в Израиле в аэропорту Бен-Гурион в четверг вечером.

"Мы культивировали отношения с Россией отчасти для предотвращения военного столкновения в Сирии. Если вопрос Наамы Иссахар не был бы решен, он мог бы поставить под угрозу наши отношения и нанести ущерб интересам Израиля", - цитируют журналисты премьер-министра.

Ранее в четверг Нетаньяху и его супруга Сара встретились с Наамой Иссахар и её матерью в аэропорту в Москве.

Ходатайство о помиловании Иссахар подала в минувшее воскресенье. В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил Нетаньяху, что указ о помиловании Иссахар подписан.

Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей.

Ранее с просьбой помиловать израильтянку к президенту РФ Владимиру Путину обращались президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Нетаньяху и мать осужденной Яффа Иссахар.