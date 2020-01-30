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СМИ узнали причину вмешательства Нетаньяху в дело израильтянки Иссахар
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РИА Новости

СМИ узнали причину вмешательства Нетаньяху в дело израильтянки Иссахар

22:44 30.01.2020 (обновлено: 22:45 30.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вмешался в ситуацию израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в РФ за хранение наркотиков, чтобы это дело не повредило стратегическим отношениям с Россией.
"Премьер-министр Нетаньяху сказал репортерам в самолете на обратном пути из Москвы в Израиль, что он лично вмешался в дело Наамы Иссахара, потому что оно могло повредить стратегическим отношениям с Россией", - передаёт 13-й телеканал Израиля.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара во время встречи с помилованной израильтянкой Наамой Иссахар и ее матерью Яффой в московском аэропорту Внуково-2
Вчера, 20:42
Десятки израильтян пришли встречать Нетаньяху и Иссахар в аэропорту
Самолет с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, его супругой Сарой и помилованной президентом РФ израильтянкой Наамой Иссахар приземлился в Израиле в аэропорту Бен-Гурион в четверг вечером.
"Мы культивировали отношения с Россией отчасти для предотвращения военного столкновения в Сирии. Если вопрос Наамы Иссахар не был бы решен, он мог бы поставить под угрозу наши отношения и нанести ущерб интересам Израиля", - цитируют журналисты премьер-министра.
Ранее в четверг Нетаньяху и его супруга Сара встретились с Наамой Иссахар и её матерью в аэропорту в Москве.
Ходатайство о помиловании Иссахар подала в минувшее воскресенье. В четверг президент РФ Владимир Путин сообщил Нетаньяху, что указ о помиловании Иссахар подписан.
Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей.
Ранее с просьбой помиловать израильтянку к президенту РФ Владимиру Путину обращались президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Нетаньяху и мать осужденной Яффа Иссахар.
Между Путиным и матерью девушки состоялась и личная встреча во время визита российского президента в Иерусалим 23 января. Путин заверил ее, что "все будет хорошо". Сама осужденная видела сюжет о встрече ее матери с Путиным по телевизору в следственном изоляторе, после чего находилась "под большим впечатлением", рассказывала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Владимир Путин
Вчера, 11:32
Путин сообщил, что помилованная Иссахар не пересекала границу России
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Наама ИссахарВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Что бы здесь не писали она дома, несмотря на все ваши угрозы о годах проведенных в тюрьме. Вам осталось только от бессилия корчить гримасы перед монитором.
31 января, 00:31
ייי י
1210018
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