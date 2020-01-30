Административный запрет деятельности сократят до 30 суток

"Переименован с учетом его сутевого наполнения такой вид административного наказания, как административное приостановление деятельности. В новом КоАП этот вид наказания предлагается именовать как административный запрет деятельности. При этом предельный срок его назначения сокращен с девяноста до тридцати суток", - говорится в пояснительной записке к документу.