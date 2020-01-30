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Административный запрет деятельности сократят до 30 суток
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РИА Новости

Административный запрет деятельности сократят до 30 суток

22:40 30.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Новым кодексом об административных правонарушениях (КоАП) предлагается переименовать административное приостановление деятельности на административный запрет и сократить его предельный срок с 90 до 30 суток.
Проект новой редакции КоАП опубликован в четверг.
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"Переименован с учетом его сутевого наполнения такой вид административного наказания, как административное приостановление деятельности. В новом КоАП этот вид наказания предлагается именовать как административный запрет деятельности. При этом предельный срок его назначения сокращен с девяноста до тридцати суток", - говорится в пояснительной записке к документу.
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)РоссияОбщество
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