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Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
2020-01-30T22:36+0300
https://ria.ru/20200130/1564083881.html
В нижегородском транспорте запретят высаживать безбилетных детей
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РИА Новости

В нижегородском транспорте запретят высаживать безбилетных детей

22:36 30.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковДорожный знак "Остановка автобуса"
Дорожный знак Остановка автобуса
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Дорожный знак "Остановка автобуса" . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Проект закона, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей без билетов, приняли в первом чтении депутаты законодательного собрания Нижегородской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Поручение проработать возможность внесения в региональный парламент инициативы, которая запрещала бы высаживать детей из общественного транспорта против их воли, дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. С требованием принять соответствующие нормативные акты к региональным властям и своим фракциям обратилась партия "Единая Россия".
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
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"В последнее время нередко появляется информация о том, как ребенка высадили из автобуса или маршрутки, если он не смог заплатить за проезд. В Нижнем Новгороде недавно похожая ситуация произошла с участием таксиста. Конечно, бывают разные обстоятельства, но ни в коем случае нельзя подвергать детей опасности. К любому ребенку требуется проявлять повышенную толерантность", - цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что на территории Нижегородской области было выявлено несколько случаев высадки в холодную погоду безбилетных детей из общественного транспорта. Проект закона направлен на пресечение подобного рода инцидентов, подвергающих опасности жизнь и здоровье детей и подростков.
"При доработке подобной инициативы требуется учесть все возможные нюансы, например, возраст. Речь идет о том, чтобы предотвратить ситуацию, когда ребенок остается в беспомощном положении в незнакомом для себя месте", - добавил Никитин.
В частности, предлагается дополнить закон новой нормой, не допускающей высадку безбилетных детей в возрасте до 16 лет из общественного транспорта, если эти действия подвергают опасности их жизнь и здоровье.
По словам заместителя председателя законодательного собрания региона Ольги Щетининой, штраф за безбилетный проезд платить все равно придется. За подростков в возрасте до 16 лет это должны будут сделать родители. "Но высаживать из автобуса ребенка в мороз ни в коем случае нельзя. Именно это и должно быть закреплено законодательно", - добавила она.
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижний НовгородНижегородская область
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