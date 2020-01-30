В нижегородском транспорте запретят высаживать безбилетных детей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 янв — РИА Новости. Проект закона, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей без билетов, приняли в первом чтении депутаты законодательного собрания Проект закона, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей без билетов, приняли в первом чтении депутаты законодательного собрания Нижегородской области , сообщает пресс-служба правительства региона.

Поручение проработать возможность внесения в региональный парламент инициативы, которая запрещала бы высаживать детей из общественного транспорта против их воли, дал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин . С требованием принять соответствующие нормативные акты к региональным властям и своим фракциям обратилась партия "Единая Россия".

"В последнее время нередко появляется информация о том, как ребенка высадили из автобуса или маршрутки, если он не смог заплатить за проезд. В Нижнем Новгороде недавно похожая ситуация произошла с участием таксиста. Конечно, бывают разные обстоятельства, но ни в коем случае нельзя подвергать детей опасности. К любому ребенку требуется проявлять повышенную толерантность", - цитирует Никитина пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что на территории Нижегородской области было выявлено несколько случаев высадки в холодную погоду безбилетных детей из общественного транспорта. Проект закона направлен на пресечение подобного рода инцидентов, подвергающих опасности жизнь и здоровье детей и подростков.

"При доработке подобной инициативы требуется учесть все возможные нюансы, например, возраст. Речь идет о том, чтобы предотвратить ситуацию, когда ребенок остается в беспомощном положении в незнакомом для себя месте", - добавил Никитин.

В частности, предлагается дополнить закон новой нормой, не допускающей высадку безбилетных детей в возрасте до 16 лет из общественного транспорта, если эти действия подвергают опасности их жизнь и здоровье.