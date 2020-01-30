Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T22:20+0300
https://ria.ru/20200130/1564083636.html
Во Франции при сходе лавины погибли два человека
https://cdn24.img.ria.ru/images/154883/91/1548839142_0:186:1189:854_1036x0_80_0_0_6a4ad75da28c483fb88231afb24f0294.jpg
РИА Новости

Во Франции при сходе лавины погибли два человека

22:20 30.01.2020
372
© Gendarmerie de la Savoie Место схода лавины на станции Ла Плань в департаменте Савойя, Франция
Место схода лавины на станции Ла Плань в департаменте Савойя, Франция
© Gendarmerie de la Savoie
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Два человека погибли при сходе лавины во французской Савойе, один пострадал, поиски еще одного продолжаются, сообщает телеканал France3.
Лавина сошла в четверг в районе станции Ла Тусюир.
"Четыре лыжника, занимавшиеся внетрассовым катанием, были унесены лавиной. Двое обнаружены мертвыми, один тяжело ранен, еще один пропал без вести", - отмечает телеканал.
Пострадавший человек находится в больнице между жизнью и смертью, у него были зафиксированы остановка дыхания и сердечной деятельности.
"Около 30 человек, включая спасателей-лыжников и кинологов, мобилизованы вечером в четверг для поисков последнего лыжника", - говорится в сообщении.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста против пенсионной реформы в Париже
Вчера, 00:57
Во Франции 6 февраля пройдет очередная национальная забастовка
000002
Обсудить 0
ФранцияВ мире
Рекомендуем
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон прокомментировал "сделку века" с Израилем и Палестиной
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Во Франции подтвердился шестой случай заражения коронавирусом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
СМИ узнали причину вмешательства Нетаньяху в дело израильтянки Иссахар
Полицейский в Индии
В Индии мужчина взял в заложники около 20 детей
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с "хлебом" для блокадников
Здание Капитолия в Вашингтоне
Конгресс США отменил разрешение на применение силы в Ираке
Медицинские работники в защитных костюмах на КПП в Китае
ВОЗ не рекомендует ограничивать передвижение людей из-за коронавируса
Медицинский персонал в защитных костюмах в больнице университета Ухань
В Италии подтвердили два первых случая заражения коронавирусом
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Госдеп частично эвакуирует своих сотрудников из Китая
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео предложил палестинцам представить альтернативу "сделке века"
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США
В США коронавирус впервые передался от человека к человеку
Мессенджер WhatsApp
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Президент государства Палестина Махмуд Аббас
В ООН сообщили дату заседания с участием президента Палестины
Туристы в номере отеля
Отель в Канаде предлагает парам бесплатное проживание с одним условием
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:04В Китае число зараженных новым коронавирусом составляет 9692 человека
02:58Эксперты рассказали, что может обсудить Помпео на переговорах в Минске
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
Лента новостейМолния