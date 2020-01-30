Во Франции при сходе лавины погибли два человека

ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Два человека погибли при сходе лавины во Два человека погибли при сходе лавины во французской Савойе, один пострадал, поиски еще одного продолжаются, сообщает телеканал France3

Лавина сошла в четверг в районе станции Ла Тусюир.

"Четыре лыжника, занимавшиеся внетрассовым катанием, были унесены лавиной. Двое обнаружены мертвыми, один тяжело ранен, еще один пропал без вести", - отмечает телеканал.

Пострадавший человек находится в больнице между жизнью и смертью, у него были зафиксированы остановка дыхания и сердечной деятельности.