Макрон прокомментировал "сделку века" с Израилем и Палестиной

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем Палестиной , который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей.

"Для достижения мира нужны двое. Нельзя этого достичь с одной стороной", - сказал Макрон журналистам на полях обеда с представителями армянской диаспоры в Париже.

Президента Франции также спросили, верит ли он до сих пор в концепцию "двух государств" для разрешения конфликта. "Я верю в два суверенитета", - ответил Макрон. В материале газеты его ремарка названа "загадочной".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.

Глава ПНА отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.

Арабская мирная инициатива, принятая на саммите в Бейруте в 2002 году, предлагает Израилю нормализацию отношений со всем арабским миром в обмен на уход с земель, оккупированных в 1967 году, признание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и справедливое решение проблемы беженцев-палестинцев.