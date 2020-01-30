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Макрон прокомментировал "сделку века" с Израилем и Палестиной
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РИА Новости

Макрон прокомментировал "сделку века" с Израилем и Палестиной

22:20 30.01.2020 (обновлено: 22:21 30.01.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя объявленный США проект израильско-палестинского урегулирования, известного как "сделка века", заявил, что для достижения мира "нужны двое", сообщает газета Figaro.
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей.
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"Для достижения мира нужны двое. Нельзя этого достичь с одной стороной", - сказал Макрон журналистам на полях обеда с представителями армянской диаспоры в Париже.
Президента Франции также спросили, верит ли он до сих пор в концепцию "двух государств" для разрешения конфликта. "Я верю в два суверенитета", - ответил Макрон. В материале газеты его ремарка названа "загадочной".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Одновременно план предлагает инвестиции в 50 миллиардов долларов для нового палестинского государства. Предполагается, что переговоры по заключению окончательного соглашения должны пройти в течение четырех лет.
Глава ПНА отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Арабская мирная инициатива, принятая на саммите в Бейруте в 2002 году, предлагает Израилю нормализацию отношений со всем арабским миром в обмен на уход с земель, оккупированных в 1967 году, признание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме и справедливое решение проблемы беженцев-палестинцев.
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеЭммануэль МакронДональд ТрампПалестинаСШАИзраильВ мире
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