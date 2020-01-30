Во Франции подтвердился шестой случай заражения коронавирусом

По словам главы ведомства Жерома Соломона, новый заболевший является медиком, "который, заметив первые симптомы, сам себя изолировал". Впоследствии его госпитализировали в одну из парижских больниц.
Отмечается, что мужчина был в контакте с человеком, у которого впоследствии в Азии был обнаружен вирус.
Ранее сообщалось, что один случай заболевания выявлен в Бордо и еще четыре - в Париже. Все заболевшие прибывали во Францию из Китая.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика