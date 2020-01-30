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Во Франции подтвердился шестой случай заражения коронавирусом
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РИА Новости

Во Франции подтвердился шестой случай заражения коронавирусом

21:58 30.01.2020 (обновлено: 21:59 30.01.2020)
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© REUTERS / The Central Hospital of WuhanЛечение пациентов в центральной больнице города Ухань
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
© REUTERS / The Central Hospital of Wuhan
Лечение пациентов в центральной больнице города Ухань
ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Шестой случай заболевания новым типом коронавируса подтверждён во Франции, сообщает в четверг газета Figaro со ссылкой на Генеральную дирекцию здравоохранения страны.
По словам главы ведомства Жерома Соломона, новый заболевший является медиком, "который, заметив первые симптомы, сам себя изолировал". Впоследствии его госпитализировали в одну из парижских больниц.
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Отмечается, что мужчина был в контакте с человеком, у которого впоследствии в Азии был обнаружен вирус.
Ранее сообщалось, что один случай заболевания выявлен в Бордо и еще четыре - в Париже. Все заболевшие прибывали во Францию из Китая.
В конце декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. По последним данным, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване; в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.
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