Во Франции подтвердился шестой случай заражения коронавирусом

ПАРИЖ, 30 янв - РИА Новости. Шестой случай заболевания новым типом коронавируса подтверждён во Шестой случай заболевания новым типом коронавируса подтверждён во Франции , сообщает в четверг газета Figaro со ссылкой на Генеральную дирекцию здравоохранения страны.

По словам главы ведомства Жерома Соломона, новый заболевший является медиком, "который, заметив первые симптомы, сам себя изолировал". Впоследствии его госпитализировали в одну из парижских больниц.

Отмечается, что мужчина был в контакте с человеком, у которого впоследствии в Азии был обнаружен вирус.

Ранее сообщалось, что один случай заболевания выявлен в Бордо и еще четыре - в Париже. Все заболевшие прибывали во Францию из Китая.