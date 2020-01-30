Власти Татарстана рассказали о приготовлениях к коронавирусу

КАЗАНЬ, 30 янв - РИА Новости. Более 900 больничных коек готовы в Более 900 больничных коек готовы в Татарстане к приёму возможных заразившихся новым коронавирусом , при необходимости в 68 медицинских учреждениях будет развёрнуто более 3,8 тысячи коек, все нужные для лечения лекарства имеются, сообщает пресс-служба президента Татарстана со ссылкой на министра здравоохранения республики Марата Садыкова.

По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова в четверг был создан республиканский штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Возглавила его вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. В штаб вошли руководители управления Роспотребнадзора по Татарстану, министерств здравоохранения, транспорта и дорожного хозяйства республики, ГУМЧС России по Татарстану, Главного управления ветеринарии республики. В четверг состоялось первое заседание штаба, планируется, что он будет собираться ежедневно, об итогах работы оперативно будет докладываться президенту Татарстана.

"На сегодня мы имеем 919 коек в инфекционных клиниках. В случае необходимости в 68 медицинских организациях дополнительно будет развёрнуто 3,83 тысячи коек", - приводит слова Садыкова на заседании штаба пресс-служба.

По информации министра, на первом этапе при выявлении нового вируса медпомощь будет оказываться в инфекционных больницах Казани и Набережных Челнов. С 1 февраля планируется перепрофилировать для этих целей 11-ю городскую клиническую больницу Казани и Тукаевскую клиническую больницу.

Садыков отметил, что все необходимые лекарственные средства в республике есть, также в необходимом количестве имеются медицинские маски. "В целях предотвращения ажиотажа хочу заверить всех, что медицинских масок у нас достаточно. Их можно свободно купить в аптеках", - сказал он.

По информации заместителя руководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любови Авдониной, в пунктах пропуска через границу в двух аэропортах Татарстана проводится двойной контроль прибывающих лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. На сегодня досмотрено 209 рейсов, в том числе восемь самолётов из Китая. Проверено более 35 тысяч пассажиров и членов экипажа, из них 2,8 тысячи человек прибыли из КНР. Пассажиры информируются о немедленном обращении за медпомощью в случае повышения температуры и возникновения катаральных явлений в течение двух недель после прибытия.

"Нами осматриваются все граждане с симптомами острых респираторных инфекций, прибывающие из Китая и обращающиеся за помощью. При необходимости их госпитализируют и лабораторно обследуют на коронавирус. На сегодня за медицинской помощью обратились 24 человека. Случаев коронавируса среди них не выявлено", - подчеркнула Авдонина.

Между Татарстаном и КНР действует прямой рейс Казань – Санья, который выполняется дважды в неделю. С 27 января полеты в КНР запрещены. Ожидается возвращение российских туристов 31 января и 3 февраля. Досмотр пассажиров будет проводиться в рамках утверждённых процедур, в работе будут задействованы специалисты в специальных костюмах.