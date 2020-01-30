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В новом КоАп сократится количество административных правонарушений
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РИА Новости

В новом КоАп сократится количество административных правонарушений

21:37 30.01.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции РФ
Здание министерства юстиции РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Проект нового Кодекса об административных правонарушениях предполагает сокращение составов правонарушений и изменение подходов к назначению наказаний, следует из проекта документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"В представленной редакции нормы КоАП претерпели изменения, что, повлекло, в частности, как сокращение составов административных правонарушений, так и изменение подходов к назначению наказаний", - говорится в пояснительной записке к документу.
Однако, считает разработавший документ Минюст, такое реформирование института административной ответственности было бы неполным и незавершенным без совершенствования процедуры рассмотрения дел об административных правонарушениях и укрепления судебного контроля за действиями органов административной юрисдикции.
"В этом свете предлагается выделить из действующего КоАП нормы, регламентирующие производство по делам об административных правонарушениях, объединив их в рамках Процессуального кодекса РФ об административных правонарушениях", - говорится в документе.
При этом предполагается сохранить подход, согласно которому порядок привлечения к административной ответственности арбитражными судами "регулируется арбитражным процессуальным законодательством".
Полицейский
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Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)МинюстЗаконодательствоРоссияОбщество
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