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В Индии мужчина взял в заложники около 20 детей
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РИА Новости

В Индии мужчина взял в заложники около 20 детей

21:29 30.01.2020
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© Flickr / Premshree PillaiПолицейский в Индии
Полицейский в Индии
© Flickr / Premshree Pillai
Полицейский в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв - РИА Новости. Мужчина в индийском штате Уттар-Прадеш взял в заложники около 20 детей в своем доме, полиция проводит операцию по их спасению, сообщает газета Hindustan Times.
По данным СМИ, обвинявшийся ранее в убийстве житель Фаррухабад по имени Суреш Батам пригласил детей на день рождения своей дочери и взял их в заложники.
"Мы попросили генерального инспектора полиции Канпура прибыть на место. Мы также вызвали отряд коммандос на место, чтобы контролировать ситуацию. Мы следим за ситуацией. Наш приоритет - спасти детей", - сообщил генеральный директор полиции Уттар-Прадеша Ом Сингх.
Точное число заложников неизвестно - по данным местных жителей, в доме могут находиться от 20 до 25 детей, а также жена и годовалая дочь преступника.
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Уттар-ПрадешИндияВ мире
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