Конгресс США отменил разрешение на применение силы в Ираке

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Палата представителей Палата представителей конгресса США проголосовала за отмену разрешения на военные действия в Ираке от 2002 года, свидетельствуют результаты голосования. Это разрешение администрация Дональда Трампа использовала как обоснование операции против иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде.

Отмену разрешения конгресса поддержали 236 членов палаты представителей, против были 166. Трамп уже обещал наложить вето на данное решение конгресса.

В США по конституции конгресс решает вопросы объявления войны и выделения на нее средств. При этом де-факто администрации США используют прошлые разрешения конгресса для широкого спектра силовых и военных операций в ряде стран.

США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие, 50 американцев получили контузии. На фоне ожидания возможных атак США иранские военные в тот же день по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек.