Оливер Стоун отметил качество работы RT

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа возмутился отношением в США к работе СМИ.
"Я хочу сказать, что в настоящее время канал RT предлагает качественную информацию, и тем не менее его постоянно высмеивают в моей стране. До меня доходит искаженная, крайне искаженная информация. Я могу читать американскую прессу, но все СМИ всегда пишут одно и то же", — заявил он.
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Стоун добавил, что американские СМИ не освещают альтернативные точки зрения.
"Окей, я понимаю вашу точку зрения, но мне хочется услышать также альтернативное мнение. Однако мы не слышим точку зрения Ирана или Китая, мы не слышим точку зрения Кореи, Венесуэлы… Нам это недоступно. И это возмутительно. В итоге люди глупеют на глазах", — сказал режиссер.
Он назвал подобную ситуацию "массовым гипнозом", когда владеющие медиапространством люди блокируют доступ к альтернативным источникам информации.
Полную версию интервью смотрите на сайте RTД.