Оливер Стоун отметил качество работы RT

"Окей, я понимаю вашу точку зрения, но мне хочется услышать также альтернативное мнение. Однако мы не слышим точку зрения Ирана или Китая, мы не слышим точку зрения Кореи, Венесуэлы… Нам это недоступно. И это возмутительно. В итоге люди глупеют на глазах", — сказал режиссер.