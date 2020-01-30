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Оливер Стоун отметил качество работы RT
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РИА Новости

Оливер Стоун отметил качество работы RT

21:23 30.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкРежиссер Оливер Стоун на форуме "Synergy Global Forum"
Режиссер Оливер Стоун на форуме Synergy Global Forum
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Американский режиссер Оливер Стоун в интервью ведущему RT и экс-президенту Эквадора Рафаэлю Корреа возмутился отношением в США к работе СМИ.
"Я хочу сказать, что в настоящее время канал RT предлагает качественную информацию, и тем не менее его постоянно высмеивают в моей стране. До меня доходит искаженная, крайне искаженная информация. Я могу читать американскую прессу, но все СМИ всегда пишут одно и то же", — заявил он.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
13 декабря 2019, 10:53
Симоньян прокомментировала слова Стоуна о доверии RT
Стоун добавил, что американские СМИ не освещают альтернативные точки зрения.
"Окей, я понимаю вашу точку зрения, но мне хочется услышать также альтернативное мнение. Однако мы не слышим точку зрения Ирана или Китая, мы не слышим точку зрения Кореи, Венесуэлы… Нам это недоступно. И это возмутительно. В итоге люди глупеют на глазах", — сказал режиссер.
Он назвал подобную ситуацию "массовым гипнозом", когда владеющие медиапространством люди блокируют доступ к альтернативным источникам информации.
Полную версию интервью смотрите на сайте RTД.
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Телеканал RTМедиавойныОливер СтоунРафаэль КорреаЭквадорРоссияСШАВ мире
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