Лукашевич обвинил Зеленского в приближении к радикальным националистам

ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Высказывания президента Украины Высказывания президента Украины Владимира Зеленского демонстрируют его сближение с позициями радикальных националистов в том, что касается переписывания истории, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич

Ранее Зеленский во время визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину за начало Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.

"Высказывания президента Владимира Зеленского по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" продемонстрировали его фактическое сближение с позициями радикальных националистов в вопросах переписывания истории", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ

"Конкретные результаты такого переписывания не заставляют себя долго ждать. Так, 28 января в Ивано-Франковске прошла торжественная церемония захоронения дожившего до 99 лет участника дивизии СС "Галичина" Михаила Мулика. На отпевании, которое посетил губернатор области Александр Сыч, присутствовали люди в нацистской военной форме. По распоряжению муниципалитета эсэсовец захоронен на центральной Аллее Славы Ивано-Франковска. Таким "героям" слава, да?" - подчеркнул дипломат.