Лукашевич обвинил Зеленского в приближении к радикальным националистам

ВЕНА, 30 янв - РИА Новости. Высказывания президента Украины Владимира Зеленского демонстрируют его сближение с позициями радикальных националистов в том, что касается переписывания истории, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Ранее Зеленский во время визита в Польшу вслед за президентом страны Анджеем Дудой возложил на Советский Союз вину за начало Второй мировой войны. Затем он, говоря об освобождении нацистского лагеря смерти в Освенциме, перечислил украинцев, участвовавших в этой операции. При этом президент Украины в своей речи опустил тот факт, что концлагерь, как и всю Польшу, освободили солдаты Красной Армии.
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"Высказывания президента Владимира Зеленского по случаю годовщины освобождения нацистского концлагеря "Аушвиц-Биркенау" продемонстрировали его фактическое сближение с позициями радикальных националистов в вопросах переписывания истории", - заявил Лукашевич на постсовете ОБСЕ.
"Конкретные результаты такого переписывания не заставляют себя долго ждать. Так, 28 января в Ивано-Франковске прошла торжественная церемония захоронения дожившего до 99 лет участника дивизии СС "Галичина" Михаила Мулика. На отпевании, которое посетил губернатор области Александр Сыч, присутствовали люди в нацистской военной форме. По распоряжению муниципалитета эсэсовец захоронен на центральной Аллее Славы Ивано-Франковска. Таким "героям" слава, да?" - подчеркнул дипломат.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.
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