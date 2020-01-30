Хуснуллин заявил о необходимости "донастроить" нацпроекты

КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что национальные проекты необходимо "донастроить" и сделать их более гибкими, тогда "на все хватит денег", такое мнение он выразил в ходе заседания Совета по развитию местного самоуправления.
По словам вице-премьера, от скорости и качества реализации нацпроектов зависит поддержка населения. При этом он отметил, что существует "политика быстрых побед", когда можно сделать очень простые и эффективные вещи.
"Например, вот коллега по культуре говорит: "Но мы же все прекрасно знаем, что такое дом культуры в сельской местности". Это основной центр жизни. Так давайте их отремонтируем. Во-первых, это и центр жизни, во-вторых, это и, как правило, избирательный участок, куда люди ходят. Денег-то надо на это 10 миллиардов рулей. И мы все время говорим "денег не хватает", да у нас огромное количество денег. И если сегодня мы национальные проекты сделаем более гибкими и донастроим на всех уровнях власти, нам на все денег хватит", - сказал Хуснуллин.
Вице-премьер Хуснуллин курирует жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги и развитие регионов и муниципалитетов, Крым и Калининград. К его обязанностям отнесены вопросы реализации и контроля нацпроекта в сфере жилья и городской среды, а также по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог.