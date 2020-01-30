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В новом КоАп введут категорию грубых административных нарушений
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РИА Новости

В новом КоАп введут категорию грубых административных нарушений

21:01 30.01.2020 (обновлено: 21:04 30.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Категория грубых административных правонарушений выделена в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, следует из документа, который опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Из пояснительной записки к документу следует, что выделена категория грубых административных правонарушений, к которым законопроектом предлагается отнести, в частности, административные правонарушения экстремистской и коррупционной направленности, а также в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.
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К этой же категории предлагается отнести административные правонарушения в сфере оборота оружия и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, изготовлению материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних и обороту таких материалов.
Кроме того, грубыми предлагается считать административные правонарушения, посягающие на конкуренцию, административные правонарушения на транспорте, в области дорожного движения, совершенные лицами в состоянии опьянения.
"В иных случаях административные правонарушения могут быть признаны грубыми судом, если они выражаются в существенном (грубом) нарушении (неисполнении) правил и норм законодательства РФ…", - указывается, в частности, в проекте.
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