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Путин пообещал включить муниципалитеты в Совет по нацпроектам
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РИА Новости

Путин пообещал включить муниципалитеты в Совет по нацпроектам

20:58 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
© РИА Новости / Алексей Филиппов
КРАСНОГОРСК, 30 янв – РИА Новости. Мэр Омска Оксана Федина обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой включить представителей муниципалитетов в Совет по стратегическому развитию и национальным проектам, президент пообещал это сделать.
На заседании Совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления Федина предложила включить представителей муниципалитетов в Совет по нацпроектам, чтобы власти на местах могли лучше планировать свою работу в рамках реализации федеральных программ.
"Мы сделаем это. Обязательно включим представителей муниципалитетов в этот совет", - ответил Путин.
Совет при президенте РФ по развитию местного самоуправления является консультативным органом. Он образован указом главы государства от 2 ноября 2007 года. Основными задачами совета являются подготовка предложений по осуществлению государственной политики в области развития местного самоуправления и определения приоритетных направлений ее реализации, а также рассмотрение вопросов обеспечения взаимодействия федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
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