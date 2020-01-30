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2020-01-30T21:16+0300
https://ria.ru/20200130/1564082000.html
РЖД заявили об отсутствии ограничений на грузоперевозки с Китаем
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РИА Новости

РЖД заявили об отсутствии ограничений на грузоперевозки с Китаем

21:15 30.01.2020 (обновлено: 21:16 30.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРабота Московских центральных диаметров
Работа Московских центральных диаметров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении России с Китаем в настоящее время нет, сообщил РИА Новости представитель компании.
"В настоящее время нет никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении с КНР. РЖД внимательно следит за ситуацией на погранпереходах и готово оперативно информировать грузоотправителей о транспортной обстановке", - сообщил представитель компании в четверг.
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Ранее РЖД подготовили приказ о приостановке с 31 января 2020 года грузового движения через погранпереходы России с Китаем до нормализации эпидемиологической обстановки, однако затем отменили его.
В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса. Позднее кабмин опубликовал текст документа, в котором говорилось, что движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России и Китая с 31 января ограничат из-за коронавируса.
Минтрансу России совместно с пограничной службой ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года поручено временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках госграницы РФ с Китаем.
В перечне пунктов пропуска, движение через которое временно ограничивается: автомобильный и железнодорожный пункты пропуска Забайкальск – Маньчжурия, а также пункты Староцурухайтуйский – Хэйшаньтоу, Олочи – Шивэй, Благовещенск – Хэйхэ, Поярково – Сюнькэ, Амурзет – Лобэй, Нижнеленинское – Тунцзян, Хабаровск – Фуюань, Покровка – Жаохэ, Турий Рог – Мишань, Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный (автомобильный) - Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка – Дуннин, Краскино – Хуньчунь и Махалино – Хуньчунь.
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