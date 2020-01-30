РЖД заявили об отсутствии ограничений на грузоперевозки с Китаем

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении Никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении России Китаем в настоящее время нет, сообщил РИА Новости представитель компании.

"В настоящее время нет никаких ограничений на прием и отправление грузов в сообщении с КНР. РЖД внимательно следит за ситуацией на погранпереходах и готово оперативно информировать грузоотправителей о транспортной обстановке", - сообщил представитель компании в четверг.

Ранее РЖД подготовили приказ о приостановке с 31 января 2020 года грузового движения через погранпереходы России с Китаем до нормализации эпидемиологической обстановки, однако затем отменили его.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса. Позднее кабмин опубликовал текст документа, в котором говорилось, что движение через пункты пропуска на отдельных участках границы России и Китая с 31 января ограничат из-за коронавируса.

Минтрансу России совместно с пограничной службой ФСБ, ФТС и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года поручено временно ограничить движение через пункты пропуска на отдельных участках госграницы РФ с Китаем.