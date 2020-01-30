Экс-совладелец "Открытия" Минц не признал вину по делу о растрате

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший совладелец группы "Открытие" Бывший совладелец группы "Открытие" Борис Минц не признает вину по делу о растрате 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.

"Они не признают вину, считают, что данное уголовное дело - незаконное и направлено на завладение их имуществом и бизнесом", - сказал адвокат. Он добавил, что заочный арест, о котором просит следствие, также считает незаконным.

"Арест по экономическим делам запрещен, а они являются предпринимателями, которых обвиняют по экономическим статьям", - отметил Куприянов. Он также подтвердил информацию СМИ, что в уголовном деле речь идет о 30 миллиардах рублей.

банке "Открытие" сообщили РИА Новости, что уголовное дело против "неустановленного круга лиц" было возбуждено еще весной 2018 года, после обращения в прокуратуру временной администрации, назначенной Банком России после начала процедуры санации. "Определение круга подозреваемых или обвиняемых по указанным выше и любым другим обстоятельствам, связанным с бизнесом семьи Минцев, а также уголовно-правовая оценка их действий – исключительная компетенция соответствующих правоохранительных органов", - добавили в кредитной организации.

Кредитная организация также в сентябре 2018 года обращалась в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о преступлении. Оно касалось сделок, заключенных в преддверии санации банка. Тогда в августе 2017 года банк "Открытие" приобрел облигации "О1 Груп Финанс" на сумму около 35 миллиардов рублей.

Минцу и его сыновьям заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Ходатайство об их заочном аресте будет рассмотрено 31 января. В мае 2018 года "Ведомости" писали, что Минц из-за проблем в бизнесе уехал жить в Лондон вместе с семьей. В России проходит множество арбитражных разбирательств с компаниями, связанными с бизнесменом, речь идет о взыскании миллиардов рублей.