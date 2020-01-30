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Экс-совладелец "Открытия" Минц не признал вину по делу о растрате
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РИА Новости

Экс-совладелец "Открытия" Минц не признал вину по делу о растрате

20:54 30.01.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБорис Минц
Борис Минц
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Борис Минц. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Бывший совладелец группы "Открытие" Борис Минц не признает вину по делу о растрате 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
"Они не признают вину, считают, что данное уголовное дело - незаконное и направлено на завладение их имуществом и бизнесом", - сказал адвокат. Он добавил, что заочный арест, о котором просит следствие, также считает незаконным.
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"Арест по экономическим делам запрещен, а они являются предпринимателями, которых обвиняют по экономическим статьям", - отметил Куприянов. Он также подтвердил информацию СМИ, что в уголовном деле речь идет о 30 миллиардах рублей.
В банке "Открытие" сообщили РИА Новости, что уголовное дело против "неустановленного круга лиц" было возбуждено еще весной 2018 года, после обращения в прокуратуру временной администрации, назначенной Банком России после начала процедуры санации. "Определение круга подозреваемых или обвиняемых по указанным выше и любым другим обстоятельствам, связанным с бизнесом семьи Минцев, а также уголовно-правовая оценка их действий – исключительная компетенция соответствующих правоохранительных органов", - добавили в кредитной организации.
Кредитная организация также в сентябре 2018 года обращалась в Следственный комитет Российской Федерации с заявлением о преступлении. Оно касалось сделок, заключенных в преддверии санации банка. Тогда в августе 2017 года банк "Открытие" приобрел облигации "О1 Груп Финанс" на сумму около 35 миллиардов рублей.
Минцу и его сыновьям заочно предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Ходатайство об их заочном аресте будет рассмотрено 31 января. В мае 2018 года "Ведомости" писали, что Минц из-за проблем в бизнесе уехал жить в Лондон вместе с семьей. В России проходит множество арбитражных разбирательств с компаниями, связанными с бизнесменом, речь идет о взыскании миллиардов рублей.
Минц в 2017 году входил в составленный Forbes рейтинг богатейших россиян с состоянием 1,3 миллиарда долларов, однако в 2018-м из топа выбыл.
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Борис МинцОткрытие (банк)РоссияПроисшествия
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