В США коронавирус впервые передался от человека к человеку

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Американские медики зафиксировали шестой случай заражения коронавирусом, сообщило Центр по контролю и профилактике заболеваний.
При этом в США впервые произошла передача вируса от человека к человеку: от жительницы Чикаго вирус передался человеку, который жил с женщиной в одном доме.
Вспышка коронавируса
В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
По последним данным, общее число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло более 7700 человек, из них 170 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.
Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин распорядился закрыть российскую границу на Дальнем Востоке в качестве меры по предупреждению распространения вируса.
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