В США коронавирус впервые передался от человека к человеку

ВАШИНГТОН, 30 янв - РИА Новости. Американские медики зафиксировали шестой случай заражения коронавирусом, сообщило Центр по контролю и профилактике заболеваний.

передача вируса от человека к человеку: от жительницы Чикаго вирус передался человеку, который жил с женщиной в одном доме. При этом в США впервые произошлаот человека к человеку: от жительницы Чикаго вирус передался человеку, который жил с женщиной в одном доме.

Вспышка коронавируса

В конце прошлого года китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

По последним данным, общее число заболевших пневмонией нового типа в Китае достигло более 7700 человек, из них 170 скончались.

За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии и Финляндии.