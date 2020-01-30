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Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова
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РИА Новости

Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова

20:51 30.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Максим Уметбаев на заседании Басманного суда города Москвы
Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев на заседании Басманного суда города Москвы
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев на заседании Басманного суда города Москвы
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца пятерых бывших полицейских УВД по ЗАО ГУМВД, в том числе их бывшего начальника, по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
СК в четверг арестовал до 29 марта по трем статьям УК РФ пятерых экс-полицейских по делу о подброшенных Голунову наркотиках. Суд арестовал бывших оперуполномоченных УВД по ЗАО Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, а также их бывшего начальника майора Игоря Ляховца. Ранее был арестован до 29 марта экс-полицейский Максим Уметбаев.
Бывший сотрудник полиции Максим Уметбаев перед началом заседания Басманного суда города Москвы. 30 января 2020
Вчера, 11:57
Задержанные по делу Голунова экс-полицейские ответили на обвинения
"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта", - огласила решение судья Евгения Николаева.
Срок следствия по делу продлен до 7 июня. Четверо обвиняемых не признали вину. Максим Уметбаев частично признал вину в применении физической силы. Как ранее сообщал Иван Голунов в интервью Ксении Собчак, Максим Уметбаев ударил его при задержании два раза в висок. По информации с сайта МВД, Максим Уметбаев - полицейский в третьем поколении.
После увольнения Уметбаев подал иск к ГУ МВД о восстановлении его на службе, однако суд отказал ему. Аналогичные решения были приняты в отношении Коновалова и Феофанова.
Голунова задержали в Москве 6 июня прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили. Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.
Журналист Медузы Иван Голунов на конференции Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
29 января, 17:32Сказано в эфире
Резонанс в обществе остается. В РФ оценили задержания по делу ГолуноваПо делу Ивана Голунова задержаны пятеро бывших полицейских. Адвокат журналиста и представитель Московского Межрегионального профсоюза правоохранителей поделились взглядами на дальнейшее развитие событий.
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Иван ГолуновДело журналиста Ивана ГолуноваСледственный комитет РФБасманный суд г. МосквыМоскваРоссияПроисшествия
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