Суд арестовал пятерых экс-полицейских по делу Голунова

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца пятерых бывших полицейских УВД по ЗАО ГУМВД, в том числе их бывшего начальника, по делу о фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова , передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

СК в четверг арестовал до 29 марта по трем статьям УК РФ пятерых экс-полицейских по делу о подброшенных Голунову наркотиках. Суд арестовал бывших оперуполномоченных УВД по ЗАО Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, а также их бывшего начальника майора Игоря Ляховца. Ранее был арестован до 29 марта экс-полицейский Максим Уметбаев.

"Суд постановил: удовлетворить ходатайство следствия, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта", - огласила решение судья Евгения Николаева.

Срок следствия по делу продлен до 7 июня. Четверо обвиняемых не признали вину. Максим Уметбаев частично признал вину в применении физической силы. Как ранее сообщал Иван Голунов в интервью Ксении Собчак, Максим Уметбаев ударил его при задержании два раза в висок. По информации с сайта МВД, Максим Уметбаев - полицейский в третьем поколении.

После увольнения Уметбаев подал иск к ГУ МВД о восстановлении его на службе, однако суд отказал ему. Аналогичные решения были приняты в отношении Коновалова и Феофанова.