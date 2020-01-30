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Путин отметил важность решений местных властей с учетом мнения россиян
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РИА Новости

Путин отметил важность решений местных властей с учетом мнения россиян

20:50 30.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
КРАСНОГОРСК, 30 янв - РИА Новости. Необходимо довести до 5% долю расходов на решения муниципалитетов, принятые с учетом мнения граждан, сейчас этот показатель не более 1%, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, я согласен, что нужно повышать уровень так называемого живого или инициативного бюджетирования. В этой связи я считаю возможным и необходимым в ближайшие три года довести как минимум до 5% долю расходов муниципалитетов, определяемых с прямым учетом мнения граждан, а сейчас удельный вес таких бюджетных статей не превышает 1%", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Путин подчеркнул, что приоритеты для финансирования необходимо выбирать в живом диалоге с гражданами.
"И предложения граждан должны, безусловно, учитываться и быть в основе муниципальных заявок на участие в региональных и федеральных программах", - добавил глава государства.
По словам президента, "средства для финансовой поддержки муниципалитетов есть, они "зашиты" в разных статьях, важно вовремя доводить их до получателей".
Путин также обратил внимание на необходимость сокращать сроки и упрощать процедуры согласования, связанные с планированием, возведением, вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
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