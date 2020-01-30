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Новый КоАП должен вступить в силу с 1 января 2021 года
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РИА Новости

Новый КоАП должен вступить в силу с 1 января 2021 года

20:44 30.01.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗдание Министерства Юстиции России
Здание Министерства Юстиции России
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, документ, как предполагается, должен вступить в силу с 1 января 2021 года.
"Законопроектом предлагается ввести в действие Кодекс РФ об административных правонарушениях и Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях ‎с 1 января 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки введения их в действие", - говорится пояснительной записке.
Так, согласно законопроекту, органам государственной власти субъектов РФ надлежит привести до 1 января 2022 года принятые ими нормативные правовые акты об административных правонарушениях в соответствие с новым КоАП.
"До 1 января 2022 года принятые органами государственной власти субъектов РФ нормативные правовые акты об административных правонарушениях действуют в части, не противоречащей новому Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в документе.
Александр Жуков
6 декабря 2019, 15:23
В Госдуме ожидают внесения новой редакции КоАП в весеннюю сессию
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