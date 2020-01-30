Новый КоАП должен вступить в силу с 1 января 2021 года

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Минюст России опубликовал проект нового Кодекса об административных правонарушениях, документ, как предполагается, должен вступить в силу с 1 января 2021 года.

"Законопроектом предлагается ввести в действие Кодекс РФ об административных правонарушениях и Процессуальный кодекс РФ об административных правонарушениях ‎с 1 января 2021 года, за исключением положений, для которых установлены иные сроки введения их в действие", - говорится пояснительной записке.

Так, согласно законопроекту, органам государственной власти субъектов РФ надлежит привести до 1 января 2022 года принятые ими нормативные правовые акты об административных правонарушениях в соответствие с новым КоАП.