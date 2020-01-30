Десятки израильтян пришли встречать Нетаньяху и Иссахар в аэропорту

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара во время встречи с помилованной израильтянкой Наамой Иссахар и ее матерью Яффой в московском аэропорту Внуково-2

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Десятки израильтян собрались в аэропорту Бен-Гурион в ожидании прилета из Москвы премьер-министра Израиля Десятки израильтян собрались в аэропорту Бен-Гурион в ожидании прилета из Москвы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и помилованной Наамы Иссахар , передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Ранее в четверг Нетаньяху провел встречу с президентом России Владимиром Путиным . Он поблагодарил Путина за быстрое решение освободить осужденную за контрабанду наркотиков Иссахар. После встречи с президентом Нетаньяху и его супруга встретили в московском аэропорту Иссахар и ее мать. Вместе они вылетели в Израиль.

В аэропорт Бен-Гурион приехали близкие Иссахар, сторонники партии Нетаньяху "Ликуд" и просто неравнодушные израильтяне.

Друзья израильтянки ждали девушку с воздушными шариками и плакатами, на которых было написано "Наама, мы любим тебя" и "Добро пожаловать домой".

Сторонники "Ликуд" размахивали флагами и кричали слова благодарности Нетаньяху.

"Мы пришли сюда, чтобы выразить восхищение премьер-министром, который возвращается со славой и, конечно, возвращает Нааму домой", - сказал РИА Новости активист "Ликуд" Рам Карми Бузагло. Он также отметил, что восхищается Путиным и его отношением к Израилю.

Выходившие из аэропорта туристы также активно интересовались судьбой Наамы и тем, вернулась ли она уже домой.

Израильские телеканалы показали кадры приземления самолёта, однако Нетаньяху и Иссахар не вышли к ожидавшим. Как сообщил РИА Новости один из пилотов, глава правительства и девушка прошли через отдельный выход, так как Иссахар устала.

Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла. Позднее в ходатайстве о помиловании на имя президента израильтянка частично признала свою вину.

Ходатайство о помиловании Иссахар подала в минувшее воскресенье. Ранее с подобной просьбой к президенту РФ обращались президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Нетаньяху и мать осужденной Яффа Иссахар.