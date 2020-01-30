Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-30T20:42+0300
https://ria.ru/20200130/1564081583.html
Десятки израильтян пришли встречать Нетаньяху и Иссахар в аэропорту
https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564070420_0:0:2695:1516_1036x0_80_0_0_828690d2ea51164ca04af9b155411d7c.jpg
РИА Новости

Десятки израильтян пришли встречать Нетаньяху и Иссахар в аэропорту

20:42 30.01.2020
1940
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Израиля / Перейти в фотобанкПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара во время встречи с помилованной израильтянкой Наамой Иссахар и ее матерью Яффой в московском аэропорту Внуково-2
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его супруга Сара во время встречи с помилованной израильтянкой Наамой Иссахар и ее матерью Яффой в московском аэропорту Внуково-2
© РИА Новости / Пресс-служба Правительства Израиля
Перейти в фотобанк
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 янв - РИА Новости. Десятки израильтян собрались в аэропорту Бен-Гурион в ожидании прилета из Москвы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и помилованной Наамы Иссахар, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Ранее в четверг Нетаньяху провел встречу с президентом России Владимиром Путиным. Он поблагодарил Путина за быстрое решение освободить осужденную за контрабанду наркотиков Иссахар. После встречи с президентом Нетаньяху и его супруга встретили в московском аэропорту Иссахар и ее мать. Вместе они вылетели в Израиль.
В аэропорт Бен-Гурион приехали близкие Иссахар, сторонники партии Нетаньяху "Ликуд" и просто неравнодушные израильтяне.
Друзья израильтянки ждали девушку с воздушными шариками и плакатами, на которых было написано "Наама, мы любим тебя" и "Добро пожаловать домой".
Сторонники "Ликуд" размахивали флагами и кричали слова благодарности Нетаньяху.
"Мы пришли сюда, чтобы выразить восхищение премьер-министром, который возвращается со славой и, конечно, возвращает Нааму домой", - сказал РИА Новости активист "Ликуд" Рам Карми Бузагло. Он также отметил, что восхищается Путиным и его отношением к Израилю.
Выходившие из аэропорта туристы также активно интересовались судьбой Наамы и тем, вернулась ли она уже домой.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой Сарой и Наама Иссахар с матерью Яффой в международном аэропорту Внуково
Вчера, 19:17
Москалькова рассказала о ходатайстве Иссахар о помиловании
Израильские телеканалы показали кадры приземления самолёта, однако Нетаньяху и Иссахар не вышли к ожидавшим. Как сообщил РИА Новости один из пилотов, глава правительства и девушка прошли через отдельный выход, так как Иссахар устала.
Иссахар была осуждена в Подмосковье на 7,5 лет колонии за контрабанду и хранение наркотиков: ее задержали в минувшем апреле в транзитной зоне аэропорта Шереметьево по пути из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке у Иссахар нашли почти 10 граммов гашиша - наркотик девушка, по собственным словам, везла для личных целей, о контрабанде она не помышляла. Позднее в ходатайстве о помиловании на имя президента израильтянка частично признала свою вину.
Ходатайство о помиловании Иссахар подала в минувшее воскресенье. Ранее с подобной просьбой к президенту РФ обращались президент Израиля Реувен Ривлин, премьер-министр Нетаньяху и мать осужденной Яффа Иссахар.
Между Путиным и матерью девушки состоялась и личная встреча во время визита российского президента в Иерусалим 23 января. Путин заверил ее, что "все будет хорошо". Сама осужденная видела сюжет о встрече ее матери с Путиным по телевизору в следственном изоляторе, после чего находилась "под большим впечатлением", рассказывала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Позже омбудсмен заявила, что поддержит прошение девушки о помиловании.
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
Вчера, 17:47
Родственники Уилана надеются на его освобождение по аналогии с Иссахар
63731729
Обсудить 7
Наама ИссахарВладимир ПутинБиньямин НетаньяхуРоссияИзраильВ мире
Популярные комментарии
Добро пожаловать домой Наама! Радостная новость!
30 января, 20:45
Black Scorpion
2810007
Наркотики привезла?
30 января, 20:48
llevone2017
7600518
Рекомендуем
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
СМИ узнали причину вмешательства Нетаньяху в дело израильтянки Иссахар
Путин пошутил над бережливостью Силуанова
Путин пошутил про призыв Силуанова "беречь каждый рубль"
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета Федерации РФ
Турчак попросил Путина поддержать проект о народном бюджетировании
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ
Родственники Уилана надеются на его освобождение по аналогии с Иссахар
Чужие или лишние: спор Путина и Голубева
Путин поспорил с нижегородским чиновником о цитате Остапа Бендера
Карета скорой помощи в Нью-Арке, США
В США коронавирус впервые передался от человека к человеку
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон прокомментировал "сделку века" с Израилем и Палестиной
Здание Капитолия в Вашингтоне
Конгресс США отменил разрешение на применение силы в Ираке
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Путин прокомментировал голосование по поправкам в Конституцию
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
МИД ответил на слова Эрдогана о невыполнении обязательств по Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой Сарой и Наама Иссахар с матерью Яффой в международном аэропорту Внуково
Самолет с Нетаньяху и помилованной Иссахар приземлился в Израиле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с женой Сарой и Наама Иссахар с матерью Яффой в международном аэропорту Внуково
Москалькова рассказала о ходатайстве Иссахар о помиловании
Круизный лайнер Costa Smeralda в порту Чивитавеккья. 30 января 2020
Почти 70 россиян находятся на борту заблокированного в Италии лайнера
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Центра управления регионом Московской области
Путин призвал строже наказывать чиновников за хамство
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
Чиновницы из Керчи уволились после скандала с "хлебом" для блокадников
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:58Эксперты рассказали, что может обсудить Помпео на переговорах в Минске
02:48Истекает срок для ответа Facebook и Twitter Роскомнадзору
02:32Британский кабмин отметит Brexit в первом поддержавшем его городе
02:30В Китае число жертв нового коронавируса выросло до 213 человек
02:12Постпред КНР при ООН рассказал о количестве спасенных от коронавируса
02:05СМИ: число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 204 человек
02:02Авиакомпания Turkish Airlines приостанавливает полеты в Китай
01:59Назван простой способ избежать рака легких
01:52В Якутске госпитализировали пассажирку из КНР с высокой температурой
01:44Депздрав рассказал о проверке китайских туристов в Москве
01:40В Сети появилось видео вывоза в капсуле вернувшегося из Китая туляка
01:39В Германии подтвердили пятый случай заражения новым коронавирусом
01:36Поседевший Сталлоне удивил поклонников
01:27Трамп: США держат под контролем ситуацию с коронавирусом в стране
01:23В Италии двое китайских туристов с коронавирусом находятся в изоляции
01:08Депздрав опроверг данные о заболевании коронавирусом в Москве
01:03Блокадница Ленинграда оценила скандал с подаренным "хлебом" в Керчи
01:02Оливер Стоун предсказал США "возмездие за зло"
01:00Из сектора Газа по Израилю были выпущены три ракеты
00:55Италия останавливает авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Лента новостейМолния