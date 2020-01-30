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РЖД сообщили об отмене части пассажирских марштуров с Китаем
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РИА Новости

РЖД сообщили об отмене части пассажирских марштуров с Китаем

20:40 30.01.2020
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© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЗапуск международного туристического поезда по маршруту Москва – Пекин
Запуск международного туристического поезда по маршруту Москва – Пекин
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. РЖД сообщили о приостановке с 31 января до 1 марта 2020 года движения поездов через пункты пропуска на границе с Китаем с сохранением железнодорожного сообщения на маршруте Москва – Пекин, следует из сообщения компании.
"С 00.00 (по местному времени) 31 января до 1 марта 2020 года временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с КНР. В том числе, в этот период приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог (следующий через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ), а также беспересадочной группы вагонов формирования АО "ФПК" сообщением Чита – Маньчжурия (следующей через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия)", - говорится в сообщении.
"Международное железнодорожное сообщение с Китаем сохраняется на маршруте Москва – Пекин", - добавляется в сообщении.
Неиспользованные билеты в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж можно будет вернуть без удержания сборов и плат.
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Между Россией и Китаем в настоящее время курсируют поезда № 3/4 Пекин – Москва и 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны АО "ФПК" сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва-Пекин.
Железнодорожное сообщение с Китаем останется только по направлению Пекин-Москва и Москва-Пекин, по другим направлениям будет приостановлено, заявляла в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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