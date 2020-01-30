РЖД сообщили об отмене части пассажирских марштуров с Китаем

МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. РЖД сообщили о приостановке с 31 января до 1 марта 2020 года движения поездов через пункты пропуска на границе с Китаем с сохранением железнодорожного сообщения на маршруте Москва – Пекин, следует из сообщения компании.

"С 00.00 (по местному времени) 31 января до 1 марта 2020 года временно ограничено железнодорожное пассажирское движение через пункты пропуска на отдельных участках государственной границы РФ с КНР. В том числе, в этот период приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог (следующий через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ), а также беспересадочной группы вагонов формирования АО "ФПК" сообщением Чита – Маньчжурия (следующей через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия)", - говорится в сообщении.

"Международное железнодорожное сообщение с Китаем сохраняется на маршруте Москва – Пекин", - добавляется в сообщении.

Неиспользованные билеты в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж можно будет вернуть без удержания сборов и плат.

Между Россией и Китаем в настоящее время курсируют поезда № 3/4 Пекин – Москва и 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны АО "ФПК" сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва-Пекин.