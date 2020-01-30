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Самолет со сработавшим датчиком разгерметизации приземлился во Внуково
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РИА Новости

Самолет со сработавшим датчиком разгерметизации приземлился во Внуково

20:35 30.01.2020 (обновлено: 20:54 30.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовСамолеты на летном поле аэродрома Внуково
Самолеты на летном поле аэродрома Внуково
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Вернувшийся в московский аэропорт "Внуково" самолет российской авиакомпании Utair рейсом Москва - Ростов-на-Дону сел благополучно, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Ранее в пресс-службе перевозчика РИА Новости сообщили, что датчик положения закрылков сработал на самолете, который вылетел из "Внуково" в Ростов-на-Дону, но вынужденно возвращается обратно. В свою очередь, представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что в самолете мог сработать датчик разгерметизации.
"Сел благополучно", - сказали в пресс-службе.
Данную информацию подтвердил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. По его словам, на борту Боинг-737 находились 116 пассажиров.
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