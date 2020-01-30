Самолет со сработавшим датчиком разгерметизации приземлился во Внуково

Ранее в пресс-службе перевозчика РИА Новости сообщили, что датчик положения закрылков сработал на самолете, который вылетел из "Внуково" в Ростов-на-Дону, но вынужденно возвращается обратно. В свою очередь, представитель экстренных служб столицы сообщал РИА Новости, что в самолете мог сработать датчик разгерметизации.