Турчак попросил Путина поддержать проект о народном бюджетировании

"Честно надо сказать, что зачастую они (люди – ред.) это делают лучше, чем чиновники на местах, потому что лучше знают, что нужно им самим, их семьям, своим населенным пунктам. Ярким примером здесь является внедренная в некоторых регионах, в том числе в Московской области есть успешная практика, по инициативному бюджетированию. Когда часть регионального муниципального, бюджета направляется на проекты, предложенные самими жителями. По сути можно говорить о том, что речь идет о народном бюджете", - пояснил он.