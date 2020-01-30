Турчак попросил Путина поддержать проект о народном бюджетировании

КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 30 янв - РИА Новости. Вице-спикер СФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных проблем, президент согласился.
Турчак, выступая на заседании Совета по развитию местного самоуправления заметил, что практика в регионах показывает, "что люди готовы принимать самое активное участие в решении местных проблем, благоустройстве своих территорий".
"Честно надо сказать, что зачастую они (люди – ред.) это делают лучше, чем чиновники на местах, потому что лучше знают, что нужно им самим, их семьям, своим населенным пунктам. Ярким примером здесь является внедренная в некоторых регионах, в том числе в Московской области есть успешная практика, по инициативному бюджетированию. Когда часть регионального муниципального, бюджета направляется на проекты, предложенные самими жителями. По сути можно говорить о том, что речь идет о народном бюджете", - пояснил он.
"Чтобы такой подход использовался повсеместно, нужна единая правовая основа, "Единая Россия" вместе с правительством РФ разработали и готовы внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленного на решение местных вопросов. Просили бы вас этот законопроект поддержать", - сказал Турчак, обращаясь к президенту.
"Согласен", - ответил Путин.