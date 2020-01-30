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Турчак попросил Путина поддержать проект о народном бюджетировании
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РИА Новости

Турчак попросил Путина поддержать проект о народном бюджетировании

20:21 30.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета Федерации РФ
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 30 янв - РИА Новости. Вице-спикер СФ, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленный на решение местных проблем, президент согласился.
Турчак, выступая на заседании Совета по развитию местного самоуправления заметил, что практика в регионах показывает, "что люди готовы принимать самое активное участие в решении местных проблем, благоустройстве своих территорий".
"Честно надо сказать, что зачастую они (люди – ред.) это делают лучше, чем чиновники на местах, потому что лучше знают, что нужно им самим, их семьям, своим населенным пунктам. Ярким примером здесь является внедренная в некоторых регионах, в том числе в Московской области есть успешная практика, по инициативному бюджетированию. Когда часть регионального муниципального, бюджета направляется на проекты, предложенные самими жителями. По сути можно говорить о том, что речь идет о народном бюджете", - пояснил он.
"Чтобы такой подход использовался повсеместно, нужна единая правовая основа, "Единая Россия" вместе с правительством РФ разработали и готовы внести законопроект о поддержке народного бюджетирования, направленного на решение местных вопросов. Просили бы вас этот законопроект поддержать", - сказал Турчак, обращаясь к президенту.
"Согласен", - ответил Путин.
Андрей Турчак
16 января, 17:31Послание президента России Федеральному собранию
ЕР подготовила законопроект об инициативном бюджетировании
1172004
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Единая РоссияАндрей ТурчакВладимир ПутинРоссияЭкономика
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