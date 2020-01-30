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Путин пообещал выделить средства на проекты местного самоуправления
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РИА Новости

Путин пообещал выделить средства на проекты местного самоуправления

20:18 30.01.2020 (обновлено: 20:24 30.01.2020)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
© РИА Новости
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КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал выделить из резервного фонда 1 миллиард рублей на конкурс проектов местного самоуправления.
"Что касается поощрения лучших муниципалитетов, то из здесь тоже согласен с вашим предложением, нужно не просто увеличивать призовой фонд Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", а сделать это ощутимо, по-серьёзному, и с нынешних 40 миллионов сразу поднять это, такое предложение, до 1 миллиарда рублей", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Он отметил, что в текущем году в бюджете этого нет.
"Поэтому договоримся с министерством финансов, я выделю эти средства из Резервного фонда президента, с тем чтобы это было учтено в разделе закона о бюджете на текущий год", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по развитию местного самоуправления
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Резервный фонд РФМосковская областьВладимир ПутинОбщество
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