Путин пообещал выделить средства на проекты местного самоуправления

КРАСНОГОРСК (Московская область), 30 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал выделить из резервного фонда 1 миллиард рублей на конкурс проектов местного самоуправления.
"Что касается поощрения лучших муниципалитетов, то из здесь тоже согласен с вашим предложением, нужно не просто увеличивать призовой фонд Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", а сделать это ощутимо, по-серьёзному, и с нынешних 40 миллионов сразу поднять это, такое предложение, до 1 миллиарда рублей", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.
Он отметил, что в текущем году в бюджете этого нет.
"Поэтому договоримся с министерством финансов, я выделю эти средства из Резервного фонда президента, с тем чтобы это было учтено в разделе закона о бюджете на текущий год", - сказал Путин.