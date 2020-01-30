Путин пообещал выделить средства на проекты местного самоуправления

"Что касается поощрения лучших муниципалитетов, то из здесь тоже согласен с вашим предложением, нужно не просто увеличивать призовой фонд Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика", а сделать это ощутимо, по-серьёзному, и с нынешних 40 миллионов сразу поднять это, такое предложение, до 1 миллиарда рублей", - сказал Путин на заседании Совета по развитию местного самоуправления.