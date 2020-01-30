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В Иране прокомментировали новые санкции США
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РИА Новости

В Иране прокомментировали новые санкции США

20:12 30.01.2020 (обновлено: 20:28 30.01.2020)
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© AP Photo / Vahid SalemiЖенщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
Женщина возвращается с похорон генерала Касема Сулеймани мимо посольства США в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
ТЕГЕРАН, 30 янв – РИА Новости. Тегеран продолжит развитие ядерной программы, несмотря на санкции США против главы Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ), заявил ее официальный представитель Бехруз Камальванди.
"Внесение лиц в так называемый санкционный список, в том числе главы ОАЭИ Али Акбара Салехи, является своего рода политической игрой со стороны США, связано с их бессилием и не имеет какого-либо смысла", - сказал Камальванди агентству Fars, назвав новые санкции "ребячеством".
"(Развитие – ред.) ядерной программы будет продолжено", - добавил он.
США в четверг расширили санкции против Ирана, ограничительные меры введены в отношении главы Организации атомной энергии Ирана Али Акбара Салехи и самой организации. Теперь их активы на территории США, согласно общим правилам, заморожены. Кроме этого, любые сделки с ними третьих лиц являются объектом вторичных санкций.
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Организация по атомной энергии ИранаБехруз КамальвандиИранСШАВ мире
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